El trágico accidente de avión de Jeju Air que dejó 179 muertos este domingo en Corea del Sur ha dejado marcado el 29 de diciembre en el calendario como una fecha negra para el país, testigo del peor siniestro aéreo de su historia en suelo surcoreano. Dada la magnitud de la tragedia, la investigación ya está en marcha y este lunes el presidente en funciones, Choi Sang-mok, ha ordenado una inspección de emergencia de todo el sistema operativo de la aerolínea Jeju Air. Se revisarán también todos los aviones del mismo modelo que el del accidente, un Boeing 737-800, considerado el avión más seguro del mundo por los expertos.

Las Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, Boeing y el fabricante de motores CFM Internacional han confirmado que se unirán a la investigación a la aerolínea de bajo coste. Ya colaboran con los funcionarios surcoreanos para esclarecer los hechos.

Jeju Air no sólo está siendo examinada por las autoridades, sino que también se está sometiendo al juicio de los habitantes de Corea del Sur. La ciudadanía parece culpar a la aerolínea y al fabricante, Boeing, del accidente aéreo. Además, se da la circunstancia de que este mismo lunes, con una distancia de horas, la aerolínea ha sufrido un incidente similar, aunque esta vez no ha habido que lamentar ninguna muerte. En este caso ha sido una aeronave que ha despegado del aeropuerto de Gimpo la que se ha visto obligada a regresar por otro problema con el tren de aterrizaje. Asimismo, hace dos años, otro avión de Jeju Air se encontró con el mismo inconveniente por un fallo en el motor provocado por el impacto de un pájaro.

Así, las autoridades de Corea del Sur han declarado que las inspecciones de seguridad serán «rigurosas». El avión siniestrado había realizado 13 vuelos en las 48 horas previas al accidente, varios de ellos internacionales. En sólo 24 horas Jeju Air ha registrado más de 68.000 cancelaciones de billetes.

El avión comercial que se estrelló este domingo en Corea del Sur cubría la ruta entre la capital de Tailandia, Bangkok, y Muan, condado de la provincia de Jeolla del Sur. A las 9:07 hora local (1:07 de la madrugada del domingo en España), el impacto de una bandada de pájaros -según la principal hipótesis- obligó al piloto a solicitar un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, el avión se desplazó por la pista sin el tren de aterrizaje. El comandante se quedó sin pista suficiente para seguir reduciendo la velocidad y la aeronave se estrelló contra un muro que, según los expertos, nunca debería estar cerca de la pista. La colisión hizo explotar el avión, que se incendió y la parte trasera quedó seccionada.

-NOTICIA EN AMPLIACIÓN-

BREAKING: Crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea caught on video pic.twitter.com/r49Wz6OMfh

— The Spectator Index (@spectatorindex) December 29, 2024