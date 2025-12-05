EEUU ejecuta un nuevo bombardeo contra una narcolancha en el Pacífico y confirma 4 muertos

El Mando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Southcom) ha informado este viernes que cuatro hombres han muerto tras el bombardeo a una narcolancha que atravesaba el océano Pacífico.

A través de un comunicado difundido en la red social X, Southcom ha explicado que, el 4 de diciembre, la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur ejecutó «un ataque cinético letal» contra un barco localizado en aguas internacionales. La embarcación, según el mensaje, estaba operada por una «organización terrorista designada» y los cuatro ocupantes, calificados por el organismo estadounidense como «narcoterroristas», murieron en el acto.

Como en otras ocasiones, el cuerpo militar ha justificado una acción ordenada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, alegando que la Inteligencia estadounidense «confirmó» que la embarcación objetivo del bombardeo transportaba «narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental».

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

Sólo es el comienzo

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó este martes una advertencia a los narcotraficantes que operan en aguas del Caribe y el Pacífico oriental: «Apenas hemos comenzado». Sus declaraciones llegan después de que el Pentágono confirmara operaciones militares contra embarcaciones acusadas de transportar drogas hacia territorio estadounidense.

«Apenas hemos comenzado a atacar narcolanchas y a dejar a los narcoterroristas en el fondo del océano», declaró Hegseth en una comparecencia del gabinete de Donald Trump ante los medios de comunicación. «Nos estamos poniendo manos a la obra», advirtió el responsable de Defensa, dejando claro que la ofensiva militar continuará con mayor intensidad.

La Administración Trump mantiene así su línea dura contra el narcotráfico, con una estrategia militar que ha desatado controversia, pero que cuenta con el respaldo explícito del Ejecutivo estadounidense. «Los apoyamos y detendremos el envenenamiento del pueblo estadounidense», prometió Hegseth.