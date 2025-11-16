Tres traficantes mueren en otro ataque de EEUU contra una narcolancha en el Pacífico

Estados Unidos ha llevado a cabo un nuevo ataque contra una narcolancha en el Pacífico Oriental, causando la muerte de tres traficantes, según ha confirmado este domingo 16 de noviembre el Comando Sur (Southcom). Es el 21º ataque de este tipo en las últimas semanas en el marco de la ofensiva militar estadounidense contra las rutas de narcotráfico que operan entre Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica.

El nuevo bombardeo —ejecutado el sábado— tuvo como objetivo una embarcación, aunque no ha dado detalles sobre el grupo ni sobre la procedencia de la embarcación. El ataque se realizó en aguas internacionales del Pacífico, en un corredor marítimo que Estados Unidos identifica como una de las rutas más activas del tráfico de drogas hacia Norteamérica.

En un vídeo difundido en redes sociales, el Comando Sur ha asegurado que la embarcación transportaba narcóticos y navegaba por una «ruta conocida de contrabando».

Este nuevo ataque coincide con una escalada militar sin precedentes en la región. Este domingo, el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande, avanzado y letal de la Armada estadounidense, ha entrado oficialmente en el mar Caribe acompañado de su grupo de ataque. Su llegada marca el punto culminante del despliegue naval ordenado por la Administración estadounidense en el marco de la Operación Lanza del Sur, que ya ha movilizado destructores, buques anfibios, unidades de Marines, aeronaves tácticas y miles de efectivos.

El Gobierno sostiene que este imponente dispositivo militar tiene como objetivo «detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos», aunque hasta el momento no ha presentado pruebas públicas de que los más de 70 individuos muertos en estas operaciones sean parte de organizaciones terroristas o carteles de narcotráfico de alto nivel.

La creciente actividad militar estadounidense ha disparado las tensiones regionales, especialmente con Venezuela, que acusa a Washington de utilizar la lucha antidrogas como pretexto para preparar una operación militar más amplia. Colombia, aunque aliada de Estados Unidos en materia de seguridad, también ha expresado preocupación por la naturaleza letal, extrajudicial y unilateral de los ataques.

Mientras tanto, la Operación Lanza del Sur continúa expandiéndose tanto en el Caribe como en el Pacífico, con un patrón cada vez más agresivo de interdicciones marítimas y ataques directos contra embarcaciones sospechosas, sin que las autoridades estadounidenses aclaren aún qué criterios utilizan para autorizar el uso de fuerza letal en alta mar.