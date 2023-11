Dos aviones del mismo modelo se han estrellado en Tanzania este jueves. Un suceso muy peculiar, no porque los accidentes aéreos no ocurran, sino porque ambos aviones coinciden en el modelo de aeronave, en la aerolínea (Unity Air) e incluso en el día del accidente -se han estrellado con escasas horas de diferencia entre sí-. Afortunadamente, no hay que lamentar ningún fallecido ni herido en ambos siniestros, pero las autoridades se encuentran investigando las posibles causas de este suceso.

Este suceso se ha viralizado en redes sociales donde los internautas han hecho comentarios mofándose de la situación. «Hay que tenerlos para subirte en un avión de una aerolínea de un país cuarto mundista».

El primero de los accidentes ocurrió durante el aterrizaje de un vuelo de Unity Air. Un problema repentino con el tren de aterrizaje provocó el colapso de la aeronave, resultando en la destrucción del motor y partes críticas del avión, incluida una de las alas. A pesar de la impactante escena, todos los ocupantes salieron ilesos. Ante la necesidad de transportar a los pasajeros a su destino, otro avión fue enviado horas después.

Sin embargo, la tragedia golpeó de nuevo cuando el segundo avión, destinado al traslado de los pasajeros afectados, experimentó problemas en el control poco después de despegar y se estrelló contra un edificio. Afortunadamente, todos a bordo lograron sobrevivir nuevamente, aunque el suceso añadió una capa adicional de misterio a la situación. En el vídeo que está circulando por las redes sociales se puede observar que entre ambos aviones no hay mucha distancia.

El año pasado Tanzania también se vio sacudida por otro siniestro que acabó con la vida de 19 personas. Un avión de la aerolínea Precision Air, con 39 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo, se estrelló en el lago Victoria, a causa del mal tiempo.

Tras este accidente el primer ministro, Kassim Majaliwa, mandó un mensaje a las familias de los afectados en un comunicado. «Enviamos nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y a todos los tanzanos por este incidente que se ha cobrado la vida de 19 personas».

