El Papa Francisco cancela todos los actos previstos para este sábado por motivos de salud

El Papa Francisco ha cancelado todos los actos que tenía previsto en la agenda de este sábado, 25 de noviembre, por motivos de salud.

Según ha informado el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, a lo largo del día de hoy el Pontífice no celebrará ninguna audiencia «debido a un ligero estado gripal». En este sentido, desde la Oficina de prensa han recordado que «en los últimos días, en Roma se ha experimentado un aumento de las enfermedades estacionales como el virus de la influenza».

Ya el pasado 6 de noviembre, en un encuentro con rabinos europeos, el Papa Francisco manifestó que no estaba bien de salud y, por ello, no leyó el discurso que tenía previsto para dicha cita.

«Os saludo a todos y os doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta. Pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso, sino entregárselo y que se lo lleven», dijo entonces.

Problemas de salud del Papa Francisco

En junio tuvo que someterse a una intervención quirúrgica para que le trataran de una una hernia incisional encarcelada que le provocaba síndromes suboclusivos en el estómago. En la operación le encontraron también «adherencias tenaces» en algunas partes del «intestino y del peritoneo parietal». Así lo trasladó el cirujano que le operó, el doctor Sergio Alfieri, que ya le trató en 2021 de una estenosis diverticular grave en el colon.

Unos meses antes, en marzo de 2023, el Pontífice tuvo que ingresar en el hospital Policlínico Gemelli de Roma debido a una infección respiratoria que requirió, según la Oficina del Vaticano, de varios «días de tratamiento médico hospitalario adecuado». Francisco tuvo que ser trasladado en ambulancia tras sentir varias punzadas en el pecho y, según informaron fuentes del hospital, presentaba problemas cardíacos y dificultad respiratoria. Finalmente, recibió el alta tras superar algunos controles médicos.

Asimismo, como se ha citado anteriormente, en 2021 tuvo que ser operado de una estenosis diverticular del colon en una intervención en la que le fue extirpada una parte del órgano. Esta patología se produce por una estrechez del colon provocada por la inflamación de los divertículos que provoca un dolor abdominal acompañado de un cuadro de fiebre y cambios en el ritmo intestinal.