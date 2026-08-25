El director de la CIA John Ratcliffe llega a Moscú en una visita secreta y sin agenda conocida

John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ha llegado este martes a la capital rusa para sostener una serie de encuentros cuyo contenido y participantes aún se desconocen. Sería su primera visita a Rusia desde que asumió el cargo.

La información, difundida inicialmente por CBS News a partir de fuentes cercanas a los hechos, no ha sido confirmada de forma oficial ni por Washington ni por Moscú. Por el momento no se sabe con quién se reuniría ni qué temas se tratarían.

El viaje se ha conocido tras el aterrizaje de un avión de transporte militar estadounidense, un Boeing C-17A Globemaster III, en el aeropuerto de Vnukovo. Según los datos de seguimiento de vuelos, la aeronave llegó procedente de Riga (Letonia), donde había hecho escala el 23 de agosto después de despegar de la base conjunta Andrews, cerca de Washington.

La falta de explicaciones oficiales sobre el vuelo generó en un primer momento conjeturas sobre la posible llegada de otros altos cargos estadounidenses, como los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes han mantenido varios contactos con representantes rusos. Tras el aterrizaje, también se observó una comitiva diplomática estadounidense circulando por Moscú.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró horas antes que no tenía conocimiento del avión militar y que no había reuniones programadas esa semana en el Kremlin con miembros de la Administración estadounidense.

La visita, todavía no ratificada oficialmente, se produce un día después de que Ucrania conmemorara el 35.º aniversario de su independencia, fecha en la que varios líderes europeos viajaron a Kiev para expresar su apoyo. Ningún representante en activo de la Administración Trump asistió a los actos, ni tampoco Witkoff ni Kushner.Ratcliffe ya había mantenido contactos previos con sus homólogos rusos.

En marzo de 2025 mantuvo una conversación telefónica con Serguéi Narishkin, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR), y ambos acordaron mantener comunicaciones regulares. Además, participó en las negociaciones que permitieron en abril de 2025 la liberación de Ksenia Karelina, ciudadana con doble nacionalidad estadounidense y rusa.

La última visita conocida de un director de la CIA a Moscú fue la de William Burns en noviembre de 2021, pocos meses antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.