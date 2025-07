El Dalai Lama confirma que habrá un sucesor tras su muerte: «La institución continuará»

A pocos días de cumplir 90 años, el Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano, ha realizado este miércoles un anuncio sobre su sucesión, zanjando los rumores sobre el posible fin de esta tradición tras su fallecimiento. El Dalai Lama ha confirmado que «continuará» tras su muerte mediante el proceso de la «reencarnación», pero con una diferencia fundamental: el próximo Dalai Lama será identificado únicamente por la fundación Gaden Phodrang, creada por él mismo, en consulta con líderes budistas tibetanos, y no por el gobierno chino.

«Afirmo que la institución del Dalai Lama continuará», ha señalado en un comunicado publicado por su oficina a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter). «También dije: cuando tenga unos 90 años consultaré con los grandes lamas de las tradiciones del budismo tibetano, el público tibetano y otras personas implicadas que siguen el budismo tibetano para volver a evaluar si la institución del Dalai Lama debe continuar o no», ha resaltado, antes de indicar que durante los últimos «catorce años» ha recibido cartas pidiendo que «la institución del Dalai Lama continúe».

Statement Affirming the Continuation of the Institution of Dalai Lama

(Translated from the original Tibetan)

On 24 September 2011, at a meeting of the heads of Tibetan spiritual traditions, I made a statement to fellow Tibetans in and outside Tibet, followers of Tibetan… pic.twitter.com/VqtBUH9yDm

