El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue adelante, añadiendo además a más países en el escenario de guerra en curso. Uno de estos países es Chechenia, del que se supo que unidades especiales chechenas ya estaban preparadas para su intervención en Ucrania desde el viernes y finalmente ayer sábado confirmaron haber «entrado en acción».

¿Por qué Chechenia ha mandado soldados a Ucrania?

Estos hombres de siniestra reputación son reconocibles por su uniforme negro, que no usa ninguna otra unidad en toda la Federación Rusa. El primer ministro de Chechenia Ramzan Kadyrov habría reunido a más de 10.000 hombres de sus unidades especiales y ayer sábado habrían tomado una instalación militar ucraniana, pero ¿por que Chechenia ha mandado finalmente a estos soldados a Rusia?.

Según el líder Kadyrov, la labor principal de los militares chechenos que ya están formando parte de esta «operación especial rusa» en Ucrania tiene que ver con garantizar la seguridad de la población y evitar daños a las ciudades. Pero tal y como informó el Daily Mail, el presidente ruso Vladimir Putin habría enviado a estos soldados para capturar o asesinar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sabiendo muy bien que la reputación despiadada de los combatientes infundiría temor en los corazones de los asediados ucranianos.

De esta manera, entraron a formar parte de un conflicto y en las últimas 24 horas ya se pudieron ver imágenes de soldados chechenos arriando una bandera de Ucrania y poniendo en su lugar una de Rusia en Hostomel, cerca de Kíev, zona en la que también se mostraron banderas de Chechenia y se vieron tanques procedentes de la república caucásica. También ayer sábado se habrían hecho con la sede de una brigada de la Guardia Nacional de Ucrania, según reveló en redes el propio Kadyrov.

Sin embargo Ucrania no se quedó de brazos cruzados. De hecho, Fuerzas Armadas de Ucrania aseguraron que poco despúes de las 20:30 horas de ayer sábado habían «neutralizado» al general checheno, Magomed Tushayev.

¿Qué es Chechenia, dónde está y pertenece a Rusia?

Chechenia es una república de Rusia situada al norte de Georgia. La república no es un país soberano y se rige por las normas y reglamentos de Rusia.

Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, Chechenia se proclamó como la República Chechena de Ichkeria. En 1996, el ejército ruso abandonó la región tras la firma de un tratado de paz.

En 1997 se celebraron elecciones siendo elegido Aslan Mashkhadov como presidente. Sin embargo una nueva guerra entre Rusia y Chechenia, llevó a que en 1999, Rusia se hiciera con Grozny y que derrocara a Mashkhadov.

La capital de Chechenia es Grozny y otras ciudades incluyen Shali, Urus-Martan y Argun. Según las estadísticas de 2010 , la población era de 1,2 millones.

¿Quiénes son los chechenos?

El principal grupo étnico de Chechenia son los chechenos y también hay minorías de rusos e ingush. Sus idiomas oficiales son el checheno y el ruso.

El checheno pertenece a las lenguas del Cáucaso centro-norte o Vaynakh, que también incluyen el ingush y el batsb.

¿Quién es el jefe de su república?

Ramzan Kadyrov se desempeña actualmente como jefe de la República de Chechenia. El político de 45 años asumió el cargo en febrero de 2007 después de Alu Alkhanov.

Ramzan es hijo del expresidente checheno Akhmad Kadyrov, asesinado en mayo de 2004.

Ha sido miembro de la Comisión Asesora del Consejo de Estado de la Federación Rusa desde noviembre de 2015.

¿Qué otros países apoyan a Rusia?

Al margen de Chechenia, otros países también parecen estar apoyando a Rusia en su invasión. Este es particularmente el caso de China, que ha reiterado su deseo de que Ucrania no entre en la OTAN o Siria, a través del presidente Bashar Al Assad, quien telefoneó a Vladimir Putin para felicitarlo por «corregir la historia».

Y también está Bielorrusia, aliado histórico de Rusia, que decidido oficialmente no enviar a ninguno de sus soldados a combatir, pero ha permitido que Rusia use su territorio para la invasión de Ucrania, en particular a las fuerzas que se dirigían a Kiev, la capital ucraniana. Una situación que llevó a la líder de la oposición bielorrusa Svetlana Tikhanovskaïa a anunciar desde el exterior la formación de un gobierno provisional.