En el entorno del presidente de Joe Biden empieza a cundir el nerviosismo. Que el esperado único candidato demócrata a las elecciones presidenciales de 2024 sólo sea aprobado por el 37% de estadounidenses es preocupante, pero que dentro de las filas de su partido su mayor contrincante, Robert Kennedy Jr. (RFK), reciba un apoyo del 20% de votantes empieza a ser alarmante.

Las posibilidades de que el último descendiente de los Kennedy que queda activo en la política norteamericana pueda batir a Biden todavía son bajas, pero no pueden ser descartadas. Tiene pedidrí. Ser sobrino del malogrado ex presidente John F. Kennedy e hijo del ex fiscal general de EEUU, Robert Francis Kennedy, también asesinado años después ya da muchas papeletas. Tener 12 años menos que su contrincante directo supone jugar en el terreno donde peor se defiende el actual presidente de EEUU y donde recibe buena parte de sus críticas.

No porque la edad sea un problema en sí, sino porque los despistes, traspiés y falta de agudeza mental en el inquilino de la Casa Blanca cada vez son más evidentes.

Si a eso le añadimos que Robert Kennedy es una especie de verso suelto en el Partido Demócrata capaz de poner en duda la efectividad de las vacunas contra el Covid y comulgar con algunas de las teorías sobre el origen de la pandemia, hacen un cóctel perfecto capaz de aglutinar un buen número de apoyos de los votantes demócratas hastiados del oficialismo de las elites y tener que tragar siempre con el mainstream de los medios de comunicación tradicionales.

Simpatizó con las teorías de que las vacunas contra el COVID provocaban autismo en los niños, encabezó una cruzada contra el 5G y acusó a Bill Gates y al doctor Anthony Fauci de hacer negocios con el Covid 19.

Joe Biden sólo acapara las simpatías del 62% de los votantes demócratas, por lo que la brecha entre ambos candidatos no es tan grande como cabría de esperar de alguien que ostenta el poder en el despacho oval de la Casa Blanca y que lleva camino de tres años en el cargo. La por ahora tercera candidata demócrata, Marianne Williamson, sólo tiene el apoyo del 9% de los votantes de izquierdas estadounidenses.

Los sondeos contra Joe Biden

Las encuestas nunca han sido la mejor baza de Joe Biden. De hecho, un 70% de ciudadanos de EEUU no quiere que se presente a la reelección, lo que evidencia que la ciudadanía desea la aparición de alternativas. Según las encuestas son numerosos los votantes de Biden que están dispuestos a votar a Kennedy.

Curiosamente, el único nombre capaz de reducir el apoyo del mayor rival actual de Biden, de acuerdo con los simpatizantes demócratas, es la ex primera dama, Michelle Obama, quien no ha manifestado intención alguna de postularse a la Casa Blanca.

También es significativo que un 33% de quienes suspenden el trabajo de Biden en la Casa Blanca, se inclinen por la candidatura de Kennedy, así como el 35% de quienes describen las políticas del actual presidente como de «extrema izquierda».

Kennedy lanzó oficialmente su candidatura a la nominación demócrata el pasado 19 de abril. Diez días antes las encuestas le daban un 10% de apoyos. El día del anuncio de su candidatura los apoyos subieron hasta el 14%. De acuerdo con un sondeo de Fox News el pasado 26 de abril el respaldo al rival de Biden era del 19%. Un día después dicho apoyo había pasado ya al 21% según otro sondeo de Emerson College.

En la historia política de los EEUU, ya ha habido casos de presidentes que se han encontrado con rivales a la nominación de la candidatura por las filas de su partido político. Fue el caso, por ejemplo, de Ronald Reagan en 1976 cuando compitió contra el entonces presidente Gerald Ford. Aunque Reagan no ganó la nominación republicana, consiguió amasar un 46% de los votos en las primarias tras ganar en 24 votaciones. Años después, Reagan pasó a convertirse en uno de los presidentes más queridos y recordados de la historia del país.