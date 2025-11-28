Corea del Sur acusa a los hackers de Kim Jong Un de robarle 26 millones de euros en criptomonedas

Corea del Sur ha acusado al grupo de hackers norcoreanos conocido como Lazarus de robar 44.500 millones de wones (26,2 millones de euros) en criptomonedas a la plataforma Upbit, la mayor aplicación de intercambio de criptomonedas del país. Las autoridades surcoreanas registrarán las instalaciones de la plataforma de criptomonedas para terminar de aclarar si los hackers al servicio de Kim Jong Un, dictador de Corea del Norte, han estado efectivamente detrás del ataque, según ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

En este sentido, el operador de Upbit, Dunamu, confirmó el pasado jueves una transferencia no autorizada de activos vinculados a la criptodivisa Solana. Dunamu ha indicado que cubrirá el monto defraudado al completo con fondos propios. «En lugar de atacar el servidor, es posible que los piratas informáticos hayan comprometido las cuentas de los administradores o se hayan hecho pasar por ellos para realizar el envío», ha afirmado un funcionario del Gobierno surcoreano.

El método de sustracción se asemeja a un robo de Ethereum por 58.000 millones de wones (34,1 millones de euros) cometido en 2019 contra Upbit y que se sospecha que también estuvo orquestado por Corea del Norte. El régimen de Kim Jong Un realiza este tipo de operaciones secretas para obtener divisas con las que financiar su maltrecha economía, muy castigada por las sanciones internacionales.