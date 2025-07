Cerca de 300 empleados de la NASA firman una carta condenando los recortes de Trump

Un total de 287 trabajadores y ex empleados de la NASA (entre ellos, cuatro astronautas) han firmado este lunes una carta abierta para denunciar el rumbo que ha tomado la institución bajo el mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y, especialmente, tras el nombramiento del nuevo administrador interino, Sean Duffy.

Este escrito, conocido como la Declaración Voyager, no sólo rechaza los recortes presupuestarios impuestos por la Casa Blanca, sino que alerta de que las decisiones actuales «ponen en riesgo la seguridad de futuras misiones tripuladas, socavan la investigación científica y están provocando una fuga de talento sin precedentes».

La carta contiene 131 firmas públicas y 156 anónimas, algunas de ellas de veteranos con más de tres décadas de servicio, y acusan a la administración Trump de llevar a cabo un «desmantelamiento ideológico y presupuestario» de la NASA, con recortes de hasta el «47 %» en programas científicos, la cancelación de contratos y subvenciones clave, y más de 2.600 despidos o salidas forzadas en apenas seis meses.

Una de las mayores preocupaciones expresadas por el colectivo es la reciente alteración del sistema de Autoridad Técnica Independiente (Technical Authority), instaurado tras el desastre del transbordador Columbia en 2003. Este sistema permitía a los ingenieros y científicos elevar alertas de seguridad directamente a la dirección, sin interferencias políticas o administrativas. Los firmantes aseguran que el nuevo enfoque ha «silenciado» estas voces técnicas y ha instaurado una «cultura del miedo y la obediencia», donde los trabajadores evitan expresar críticas por temor a represalias

