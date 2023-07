Un caza de Rusia ha atacado este un dron de EEUU (avión no tripulado estadounidense MQ-9 Reaper) sobre el cielo de Siria, que formaba parte de una operación de Washington contra el grupo terrorista ISIS, al que ha atacado con el lanzamiento de una ráfaga de bengalas, según ha informado el Pentágono este martes.

El ataque sobre el cielo de Siria se ha producido después de varios enfrentamientos similares, según se ha informado desde el Pentágono, enmarcados dentro de la campaña de Moscú para presionar a Washington con el objetivo de que reduzca las operaciones militares en la región.

El avión no tripulado estadounidense ha conseguido llegar a la base en la región con la hélice afectada. El teniente general Alexus Grynkewich, máximo comandante de la Fuerza Aérea estadounidense en la región, ha confirmado que «una de las bengalas rusas alcanzó al MQ-9 estadounidense, dañando gravemente su hélice. Afortunadamente, la tripulación del MQ-9 fue capaz de mantener el vuelo y recuperar con seguridad la aeronave a su base de origen».

See the photos of the damaged MQ-9:https://t.co/rdH5VSxZrx pic.twitter.com/kvNCJgUGFW

— US AFCENT (@USAFCENT) July 25, 2023