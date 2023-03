Un caza ruso ha derribado este martes un avión no tripulado estadounidense Reaper sobre el Mar Negro, según ha informado el Pentágono, en uno de los primeros enfrentamientos militares directos entre las fuerzas de ambas naciones desde que comenzó la guerra en Ucrania hace más de un año. En un principio, el encuentro en el aire entre los dos países se ha producido cuando un avión ruso ha chocado contra la hélice del avión no tripulado.

Antes de la colisión, que se ha producido en torno a las 7.00 horas local del martes, dos Su-27 rusos «vertieron combustible y volaron delante del MQ-9 de forma imprudente, poco respetuosa con el medio ambiente y poco profesional», según ha señalado el Mando Europeo de Estados Unidos en un comunicado. «Este incidente demuestra una falta de competencia, además de ser inseguro y poco profesional», ha afirmado el EUCOM, responsable de las operaciones militares estadounidenses en la región.

Según el relato del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el incidente, grabado en vídeo por el dron, se ha prolongado durante unos segundos. En un principio, uno de los dos cazas rusos pasó junto al dron estadounidense, descargó combustible y se alejó. Posteriormente, el segundo intentó de hacer lo mismo, pero chocó contra el avión no tripulado. Tras la citada colisión, Estados Unidos ha neutralizado el dron, que estaba realizando «operaciones rutinarias» sobre el espacio aéreo internacional del Mar Negro.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John F. Kirby, ha indicado que el presidente Joe Biden ha sido informado sobre el incidente el martes por la mañana. Desde el Ministerio de Defensa ruso, se ha explicado que «en la mañana del 14 de marzo, sobre el Mar Negro en la región de Crimea, el control del espacio aéreo registró el vuelo de un vehículo aéreo no tripulado estadounidense MQ-9 en dirección a la frontera rusa».

«Para identificar al intruso, se elevaron en el aire combatientes de las fuerzas de defensa aérea en servicio. Como resultado de maniobras bruscas, el dron inició un vuelo descontrolado con pérdida de altitud y chocó contra el agua. Los combatientes rusos no utilizaron armas aerotransportadas, no entraron en contacto con el vehículo aéreo no tripulado y regresaron a salvo a su aeródromo base», se ha concluido en la misma nota informativa.

«Si el mensaje es que los rusos quieren disuadirnos de volar y operar en el espacio aéreo internacional, sobre el Mar Negro, entonces ese mensaje fracasará. El Mar Negro no pertenece a ninguna nación. Y vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer por nuestro propio interés de seguridad nacional en esa parte del mundo», ha asegurado Kirby.

El general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos James B. Hecker, comandante de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África, ha declarado este martes que el avión no tripulado estaba «realizando operaciones rutinarias en el espacio aéreo internacional, cuando fue interceptado y alcanzado por un avión ruso en una colisión sobre el Mar Negro». Allí, Estados Unidos y Rusia, que operan regularmente, se rastrean de forma mutua, aunque nunca había tenido lugar un enfrentamiento de este tipo en esa zona.

Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, que ha aumentado las tensiones entre Moscú y Washington, la Armada rusa ha controlado el Mar Negro, bloqueando el acceso a los buques ucranianos. Sin embargo, Ucrania ha podido exportar su grano a través del Mar Negro en virtud de un acuerdo firmado el pasado mes de julio entre los dos países beligerantes.

Al mismo tiempo, Ucrania ha atacado buques navales rusos en el Mar Negro y en puerto, destacando el hundimiento con un misil ucraniano del Moskva, el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, en un ataque que cambió el halo de invencibilidad naval que existía en torno a Moscú.

Esta guerra también ha revitalizado la OTAN, sobre todo al reforzar los lazos entre Washington y los miembros de la Organización del Tratado Atlántico Norte, que limitan con Rusia, como Polonia y los Estados bálticos. Los países de la OTAN han destinado miles de millones de dólares de ayuda militar a apoyar la defensa territorial de Ucrania, pero al mismo tiempo la alianza ha intentado evitar avivar directamente la confrontación con Moscú, un país con armamento nuclear.