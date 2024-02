Estados Unidos y Reino Unido han atacado este sábado 36 objetivos de los terroristas hutíes en Yemen en una segunda ronda de bombardeos destinada a neutralizar a los grupos terroristas financiados por Irán, que han atacado a los intereses estadounidenses e internacionales tras la respuesta de Israel a la masacre de Hamás del 7 de octubre. Biden declara así la guerra a todos los terroristas financiados por Irán

Estos ataques han seguido a un bombardeo aéreo en bases iraníes de la Guardia Revolucionaria de Irán en Irak y Siria el viernes en represalia por el ataque con drones que mató a tres soldados estadounidenses en Jordania el fin de semana pasado.

Los objetivos de los terroristas hutíes de Yemen, que se encontraban en 13 lugares diferentes, se han atacado por aviones de combate estadounidenses F/A-18 desde el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y los destructores de la Armada USS Gravely y USS Carney, desde donde se han disparado misiles Tomahawk desde el mar Rojo.

Este ataque se produce después de que Estados Unidos advirtiera que su respuesta tras la muerte de los soldados en la base Torre 22 de Jordania el pasado domingo no se va a limitar a un único ataque, objetivo o grupo terrorista en concreto. Esta respuesta se ha centrado, como la realizada el viernes en Irak y Siria, en instalaciones de almacenamiento de armas, sistemas de misiles y lanzadores, sistemas de defensa aérea y radares.

Los hutíes han llevado a cabo prácticamente ataques con misiles o aviones no tripulados contra buques comerciales y militares que transitan por el mar Rojo y el golfo de Adén.

U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen

As part of ongoing international efforts to respond to increased Iranian-backed Houthi destabilizing and illegal activities in the region, on Feb. 3 at approximately 11:30 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces,… pic.twitter.com/hlfLY1QjOd

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 3, 2024