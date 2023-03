La crisis diplomática con Argelia propiciada por Pedro Sánchez tras el giro del Gobierno español sobre el Sáhara occidental ha disparado la dependencia energética de España respecto a Rusia, algo que ha hecho saltar las alarmas de la UE y de los aliados occidentales. Si hace un año el Gobierno español se vanagloriaba de no tener condicionado su suministro de gas a Rusia frente a otros países como Alemania o Polonia, ahora España es el país que más ha aumentado sus compras de gas al país invasor de Ucrania a pesar de las sanciones occidentales.

El general Ben Hodges, máxima autoridad militar de los EEUU en Europa entre 2014 y 2017, ha lanzado un claro y demoledor mensaje al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez en una entrevista con OKDIARIO: «El Gobierno español tiene que decidir si prefiere depender de un régimen que asesina a miles de personas, gente inocente, que no se lo comete crímenes de guerra, sino que viola la soberanía de otro país, o apoyar a Ucrania».

El problema no es sólo que España haya aumentado un 84% las compras de gas a Rusia desde que empezó la guerra en Ucrania, sino que ahora mismo el proveedor ruso aporta cerca del 20% de las necesidades españolas. Hace un año no representaba siquiera el 9%. Traducido en término económicos, España le ha comprado a Rusia en lo que llevamos de año gas por importe de 479 millones de euros, mientras que otros países europeos como Francia o Alemania ya no hacen negocios con el Kremlin.

Sánchez no cumple con Europa

Mientras que las compras de gas ruso se han multiplicado exponencialmente, las que proceden de Argelia han caído un 11,2%, como también han descendido estrepitosamente las de Guinea Ecuatorial (100%) o de EEUU (45,8%). Aunque la compra del gas la realizan las empresas privadas, es el Gobierno de Pedro Sánchez el que establece el marco de juego y el que debería seguir las indicaciones impuestas desde hace meses de la UE que era dejar de depender del gas y petróleo ruso, yendo por tanto el Gobierno español al revés del resto de países miembros de la UE.

Porque el dinero que se envía a Rusia es una cifra que al final contribuye a mantener y expandir la maquinaria de guerra en Ucrania. De hecho, como ya adelantó OKDIARIO la pasada semana, España da a Rusia en dos semanas lo que le ha dado en un año a Ucrania en términos monetarios.

El general Hodges pone como ejemplo de cumplimiento con el compromiso adquirido a Alemania que “cumplió y cortó su dependencia de la energía rusa”. Admite que, aunque el caso español sea el más escandaloso, otro países europeos mantienen niveles altos de dependencia del gas o petróleo ruso, como es el caso de Bélgica.

Disuasión a China

Para Hodges se trata de una cuestión que no sólo se traduce en dinero, sino también en el mensaje que se traslada a Rusia y países que en cierto modo le apoyan. «A los chinos les gustaría ver que nosotros los occidentales fracasáramos en Ucrania», explica porque, según él, «si no tenemos la fuerza de voluntad suficiente para permanecer juntos, entonces enviaremos un mensaje a China de que no tienen porque preocuparse de nada acerca de lo que decimos sobre la situación en su entorno». Afirma también que «lo que estamos haciendo en Ucrania para apoyar al país también tiene que ver con la disuasión a China» en la medida de que es la mejor manera de evitar un conflicto con el gigante asiático como algunos analistas prevén en el medio plazo.

«Cuando no respondes a una agresión, solo invitas a más agresión», asegura el general Ben Hodges. «Sólo hay que pensar en lo que Rusia hizo cuando los occidentales fracasamos en responder a su ataque a Georgia. No respondimos tampoco de forma significativa a la invasión de Ucrania en 2014. Y no hicimos nada después de que apoyaron al régimen de Assad en Siria, usando armas químicas contra su propio pueblo», concluye.