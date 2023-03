Los ‘Archivos de Twitter’ revelan el aparato de censura de Biden: «Es macartismo digital»

Matt Taibbi y Michael Shellenberger, dos de los periodistas renombrados que sacaron a la luz en los EEUU los llamados Archivos de Twitter, denunciaron este pasado jueves en el Congreso el “complejo industrial de la censura” (comparándolo con el complejo militar-industrial del que advirtió el ex presidente Dwight Eisenhower) en el país impuesto por la administración Biden y las grandes compañías tecnológicas. Taibbi sentenció que “la elaboración de tales listas fue una forma de macartismo digital”.

“Descubrimos que Twitter, Facebook, Google y otras empresas desarrollaron un sistema para aceptar injerencias de moderación de todos los rincones del gobierno: el FBI, DHS, HHS, DOD, el Centro de Participación Global, incluso la CIA. Por cada órgano del gobierno que monitorizaba Twitter, había quizás 20 órganos casi privados que hacían lo mismo, incluido el Proyecto de Integridad Electoral de la Universidad de Stanford, Newsguard, el Índice de Desinformación Global y otros, muchos financiados con el dinero de los contribuyentes”, explicó Taibbi.

El periodista añadió ante los legisladores que “se hicieron listas de personas cuyas opiniones, creencias, asociaciones o simpatías se consideraban como fuente de ‘información errónea’, ‘desinformación’ o ‘mala información’, siendo esto último sólo un eufemismo para decir que era ‘verdadero pero inconveniente’”.

Los miembros demócratas de la Subcomisión contra la Instrumentalización del Gobierno que estudia este dossier cuestionaron los motivos de Taibbi y Shellenberger para escribir sobre Twitter y solicitaron que revelaran las fuentes anónimas de la historia. Los dos periodistas se negaron a revelar tal información.

Taibbi sentenció que “la elaboración de tales listas fue una forma de macartismo digital”

El ordenador del hijo de Biden

Taibbi explicó además que la red clientelar entre gobierno y tecnológicas distinguió las publicaciones que se consideraban información errónea, como las relacionadas con el COVID-19 o la historia del ordenador portátil Hunter Biden, hijo del actual presidente, para que Twitter eliminara cualquier contenido relacionado con ambos casos. “Este es el complejo industrial de la censura en su esencia: una burocracia dispuesta a sacrificar la verdad fáctica al servicio de objetivos narrativos más amplios. Es lo contrario de lo que hace un país con prensa libre”, dijo.

Los dos periodistas comparecieron para profundizar en la colusión entre el gobierno de EEUU y Twitter sobre las decisiones de censura en la plataforma ante un subcomité creado por los republicanos en la Cámara de Representantes para investigar supuestos abusos del gobierno estadounidense con las empresas tecnológicas para socavar los derechos constitucionales.

Los Archivos de Twitter, que han sido publicados desde el pasado diciembre por un grupo de periodistas que incluye a Taibbi y Shellenberger, han revelado años de colaboración entre Twitter, el gobierno de EEUU y entidades privadas en actividades censoras.

Twitter fue básicamente una subsidiaria del FBI antes de que Elon Musk se hiciera cargo de la compañía

La representante demócrata Stacey Plaskett describió a Taibbi y Shellenberger como “supuestos periodistas” y dijo que “suponen una amenaza directa para las personas que se oponen a ellos”. Para corroborar esto, reprodujo una grabación del exjefe de confianza y seguridad de Twitter, Yoel Roth, en una audiencia anterior de la Cámara, en la que describió el acoso que dijo que había recibido en relación con los “Archivos de Twitter”.

Taibbi le contestó con un zasca: “Señora Plaskett, yo no soy un supuesto periodista; he ganado el National Magazine Award, el I.F. Stone Award for Independent Journalism y he escrito diez libros”. Finalmente, el representante republicano Mike Johnson afirmó que Twitter fue “básicamente una subsidiaria del FBI antes de que Elon Musk se hiciera cargo de la compañía”.