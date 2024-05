Sin duda: así podrás saber si un cuarzo transparente es auténtico

Si vas a hacer un regalo o eres coleccionista, probablemente te preguntes de qué forma saber si un cuarzo transparente es auténtico. Sobre todo si no compras en tiendas oficiales, es importante que sepas diferenciar entre un producto original y una imitación.

Por suerte, hay distintas características en las que detenerte para confirmar su autenticidad en pocos segundos. Una vez que conozcas los pasos a seguir, te convertirás en todo un experto en joyería.

Antes de empezar, te damos una buena noticia: los cristales de cuarzo falsos no son tan comunes como crees. Seguramente el que acabas de adquirir sea real.

Trucos para saber si un cuarzo transparente es auténtico

Si compras un cristal en webs como AliExpress, Amazon, etc., definitivamente debes tener cuidado y ser consciente de que podrías recibir una falsificación. Quizás se trata de una muy buena oferta y estás dispuesto a arriesgarte. Pero, en ese caso, deberás contar con conocimientos suficientes en la materia para hacer una evaluación del producto.

Por esto lo mejor es no comprar tales piedras a través de webs o sin verlas antes porque nunca está claro lo que nos pueden vender, en especial, si no somos entendidos en el tema.

Como hay mucha información errónea dando vueltas por Internet, lo mejor es repasar cuáles son los detalles de un cristal de cuarzo real.

Da igual si agranda el tamaño de los objetos de detrás

El cuarzo verdadero puede agrandar o empequeñecer el tamaño de los objetos que hay detrás según su composición, por lo que no es un detalle importante a tener en cuenta a la hora de analizar su autenticidad.

Este material distorsiona los objetos, por lo que no puedes fiarte de ello. Da igual que los magnifique o que cause el efecto contrario. Es algo irrelevante.

La escala de Mohs

A nivel científico, no hay prueba más segura que la escala de Mohs. Es un sistema adoptado en 1812, desarrollado por el geólogo alemán Friedrich Mohs y que suele aplicarse a todo tipo de minerales. Cada mineral tiene una puntuación única que alude a su resistencia a ser rayados.

¿Cómo comprobar su autenticidad? Lo que debes hacer es intentar rayar un trozo de vidrio. Si el cuarzo es genuino, rayará el cristal. Si se trata de un cuarzo transparente falso, no lo hará.

Burbujas de aire en su interior

El cuarzo transparente no tiene burbujas de aire en su interior, el vidrio sí. Es así de simple. Las burbujas de aire en el vidrio son identificables porque resultan perfectamente esféricas y no se mueven. Eso se debe al proceso de fabricación del vidrio, que no tiene nada que ver con la formación natural del cuarzo.

Cuando observes burbujas esféricas en el cristal, tendrás la seguridad de que no es cuarzo sino vidrio. De corresponder algún reclamo, ¡hazlo enseguida!

Imperfecciones o «daños»

Si miras de cerca un cristal de cuarzo transparente, puede que notes líneas, grietas o imperfecciones. No todos los cristales de cuarzo son iguales, y algunos pueden tener zonas picadas o tocadas aparentes que en realidad responden a las cualidades de este material. Los daños no son visibles a simple vista, pero si te acercas podrás percibirlos.

Claro, hay quienes prefieren el cuarzo sin ningún tipo de imperfecciones. Pero si te da lo mismo, incluso llegarás a apreciar esos rasgos particulares.

El cuarzo real es más frío que el vidrio

Este mineral se siente más frío al tacto que otros materiales similares. A pesar de que puede ser semejante al vidrio, una vez que lo tocamos despejamos cualquier duda. Especialmente durante los meses de invierno, cuando el cuarzo tiende a ponerse frío.

En cambio, el vidrio mantiene una temperatura ambiente constante casi todo el año. En verano, puedes colocar el cristal dentro de la nevera. A los pocos minutos revisa en qué estado se encuentra. Si se ha enfriado, debería ser cuarzo.

El precio

Si estás de viaje, vas a una tienda que te genera algunas sospechas, y el precio del producto es más barato de lo que suele ser, deberías pensártelo dos veces o marcharte de allí con las manos vacías. En ocasiones nos entusiasmamos por el precio bajo de los cristales, y si no tenemos ninguna posibilidad de hacer un reclamo posterior, como en estas situaciones, es mejor evitarlas.

Compra a vendedores conocidos, o a los que puedas hacer un reclamo de ser falso el cuarzo.

Prueba de peso específico

El cuarzo tiene una densidad específica de aproximadamente 2.65 g/cm³. Comparar el peso del cuarzo con uno de tamaño similar y conocido puede dar pistas sobre su autenticidad.

Patrones de crecimiento

En general cuando se trata de cristales de cuarzo auténticos pueden mostrar patrones de crecimiento en forma de bandas o líneas, especialmente visibles bajo una lupa.