Los pasos para saber si has superado en madurez a tus amigos

Suelen pasar tanto en una pareja como en amigos que unos maduran de forma diferente a otros. Entonces no se está al mismo nivel y las personas acaban distanciándose. Esto pasa cuando no hay cosas en común y se crece de otra manera. ¿Cómo saber entonces si has superado en madurez a tus amigos?

Te damos las claves para conocerlo antes de que sea tarde y te distancies de ellos sin saber bien porqué.

Cómo saber si has superado en madurez a tus amigos

Se tienen ganas de ir a lugares distintos

Está claro que cada uno quiere hacer algo distinto y ya no se quiere ir a los mismos lugares para tomar algo o divertirse. Mientras que unos están anclados en el pasado, tú estás en otras cosas y prefieres descubrir novedades y otros lugares que no tienen nada que ver. Los gustos son entonces distintos.

Responsabilidad y autonomía

Debes hacer algunos ejercicios de conciencia como evaluar realmente si eres capaz de asumir responsabilidades y manejar tus propias obligaciones sin depender de otros. Para esto hay técnicas como observar si tomas decisiones basadas en la lógica y la razón en lugar de impulsos emocionales.

Cómo resuelves conflictos

Observa cómo te ves a la hora de resolver diversos conflictos. Si consideras si eres capaz de disculparte y perdonar cuando es necesario.

Incapacidad para expresar los sentimientos

Cuando uno es inestable emocional, entonces hay diversos inputs como ser personas que no saben lo que sienten o incluso que pasan de la risa al llanto en cuestión de minutos. Así lo establecen en Psiquion refiriéndose a aquellas personas que no acaban de madurar al pasar el tiempo.

Poca tolerancia a la frustración

El mismo centro habla de que son personas que se sienten incómodas cuando algo no sale como ellos quieren. Si de repente se generan problemas se sentirán incómodos, se enfadarán y podrían incluso huir de la situación.

Detectar mejor las emociones ajenas

En Aihopcoaching, dan a conocer que seguramente tratas de comprenderles más, de profundizar en sus motivaciones, entender qué les ha llevado a pensar, sentir o actuar de ese modo; en lugar de enfadarte o lanzarte directamente a juzgarles. Gracias a esto, resuelves los problemas cotidianos de forma amorosa y eficaz.

Siempre discutiendo

Tanto con amigos como con parejas, puede ser que uno sea más maduro que el otro y una señal es que siempre se discute. Esto pasa porque cada vez hay menos cosas en común, es complicado entenderse y por esto los enfados y las discusiones.

Gustos distintos

También sucede que los gustos cambian. Si uno quiere hacer una cosa, otros ya no, entonces entran en contacto conflictos. Los gustos no son los mismos, unos siguen en el pasado mientras otros han madurado y ya nos les gustan las mismas cosas.

En este caso se pueden hacer varias cosas como dejarlo pasar, esperar a que el tiempo también pase para que la madurez entonces sea más parecida.

Comunicación

Mientras que una persona, como puedes ser tu tienes una comunicación distinta, más abierta y siempre respetuosa, hay diferencias entre tus amigos, porque acaban hablando de cosas banales y no saben comunicarse abiertamente.

¿Cómo son las relaciones?

En general verás que eres más maduro porque tienes relaciones basadas en el respeto mutuo, el apoyo y la honestidad. Es decir, suelen ser más saludables, por el contrario, el resto de persona suelen tener relaciones basada en los más superficial.

Mayor independencia

Generalmente las personas que crecen antes mentalmente toman decisiones por uno mismo y no dependen tanto de la opinión o aprobación de los demás. Y sucede lo contrario con aquellos más infantiles, que dependen más de las opiniones y validación de sus amigos o familia.

Responsabilidad personal

Sueles encargarte de tus propias tareas y obligaciones sin necesidad de que te haya personas que lo vayan recordando todo el día como cuando somos pequeños. Tus amigos están en camino de porque necesitan que alguien les vaya recordando qué deben hacer en cada momento y ser consecuentes con sus responsabilidades.

Consejos

Lo mejor es mantener distancia con esta persona durante un tiempo. si de verdad te importa se puede recuperar la amistad pero no será como antes en especial si uno de los dos no ha madurado.

Esperar un tiempo prudencial para que la madurez sea la misma. Durante este tiempo hay un gap importante y es complicado entenderse.

Con todos estos inputs puedes hacerte una idea de si eres ya mas maduro que el resto. Se notará en seguida porque entonces sueles aburrirte con tus amistades. Esto no quiere decir que no quieras a tus amigos , va a ser lo mismo, pero te aburrirás, querrás hacer otras cosas, querrás estar más bien solo, o bien buscar nuevas amistades que sí puedan estar a tu nivel.