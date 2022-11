Los pasos para limpiar cortinas roller

Desde hace ya un par de años, las cortinas roller se han transformado en una de las grandes apuestas de quienes tienen que colocar este tipo de instalaciones en su casa, convirtiéndose en un textil muy popular en los hogares. Por eso mismo es importante saber los pasos a seguir para limpiar las cortinas roller.

También comunes en oficinas y locales comerciales, la practicidad de estos productos y su escaso mantenimiento están entre las principales características por quienes las elige, pero eso no significa que podamos olvidarnos, sino que debemos estar atentos a algunas necesidades básicas para su durabilidad.

Pasos para limpiar cortinas roller

Se trata de una tarea bastante simple, aunque debe hacerse la distinción entre una limpieza superficial o a fondo. La primera es suficiente para el día a día, mientras que la segunda es obligatoria al menos una vez por mes. Evidentemente, eso dependerá también del grado de suciedad que tenga la cortina.

En el primero de los casos, basta con pasar un aspirador de mano por ambas caras de la cortina roller o black out. Suponiendo que no tengas un aspirador de mano, otra opción sería usar un cepillo de cerdas o bien un plumero. Básicamente lo importante es que sea un objeto de limpieza que no dañe el material pero que elimine el polvo.

Si la cortina está demasiado sucia, y sus manchas no pueden retirarse con un repaso superficial de las mismas, tienes que sacarlas del rodillo y ponerlas en remojo en un recipiente con abundante agua fría y jabón de ropa. Espera aproximadamente media hora, y luego aclárala sumergiéndola en agua limpia pero ahora sin jabón.

Debes dejar que se seque a la sombra, conservándola lejos del alcance de los rayos solares, sobre todo en verano. Puedes acelerar este proceso en las épocas más frías del año escurriéndola un poco antes de ponerla a secar.

Ten en cuenta que muchas cortinas roller ya llevan recomendaciones de cuidados específicos, así que antes de ponerte a limpiarlas mejor busca esas indicaciones o intenta ponerte en contacto con el fabricante para despejar dudas.

¿Por qué es importante limpiarlas?

Limpiar las cortinas hará que luzcan tan bien como cuando fueron colocadas, pero especialmente evitará que tengas que compartir los espacios de la casa donde se encuentran con las bacterias e insectos que suelen acumularse en su interior cuando no son sometidas a un proceso de limpieza regular para deshacerse de ellos.