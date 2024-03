Los mejores cuidados de la planta tillandsia

El clavel del aire es una de las especies de plantas que están de moda en la decoración y el interiorismo. Si te gusta, probablemente te preguntarás cómo cuidar la planta Tillandsia -tal su nombre científico- y cómo reproducirla en tu casa. Descubramos algunas de sus características y su mantenimiento. Así te quedará en claro si es ideal, o no, para tu hogar.

Lo más interesante de esta especie es que se adapta a todos los públicos. Da igual si ya tienes cientos de ejemplares o si pretendes tener una primera experiencia cuidando una planta por tu cuenta. El clavel del aire es perfecto para decorar tu casa porque resulta agradable y exótico. Y si a eso le sumamos que sus requisitos son mínimos, entonces deberías darle una oportunidad.

¿Cuáles son las necesidades básicas de la Tillandsia?

Independientemente de que la ubiques en el interior o en el exterior de tu vivienda, esta especie perteneciente a las bromelias te recordará de forma inmediata a las orquídeas. Al final, ambas son plantas epífitas a las que no les hace falta sustrato para vivir.

Originaria del bosque de las regiones tropicales, el clavel del aire es una buena alternativa por la que puedes optar en 2024.

La luz, imprescindible

Se trata de una especie a la que la luz solar no le hace mal en absoluto. Por el contrario, es indispensable para que se desarrolle. Pero no debería darle directamente sino indirectamente. Esto, sobre todo en verano, cuando el sol puede llegar a quemar sus hojas.

Por eso se suele recomendar colocarla cerca de las puertas y de las ventanas, donde el sol se cuela un rato cada día. Durante el invierno no hay problemas con dejarlas en el exterior y que el sol les dé directamente todo el día.

La ubicación, depende de la época

Ya explicamos que la luminosidad del ejemplar estará sujeta a la estación del año. Su localización alterará la luz y la temperatura, siendo importante que no quede cerca de los aparatos de climatización -y menos aún si éstos producen frío-. Siempre que puedas, déjala en tu patio, jardín o terraza pero bloqueándole la luz solar directa parte del día. La humedad y el calor no le generan daños.

Si la vas a poner en interiores, el ambiente debe estar bien ventilado y no debería haber deshumidificadores funcionando en él.

No te preocupes mucho si notas que crece lentamente, ésta es una de sus particularidades. No se desarrolla rápidamente.

Presta atención a la humedad

El grado de humedad del espacio donde se halle no es un tema menor. Debes prestarle atención a lo largo de todo el año, procurando intervenir si lo consideras oportuno. Si vives en un clima seco o tienes la planta en el interior, debes pulverizarla diariamente con agua en verano y un par de veces a la semana en invierno. Si tienes conocimientos profundos de jardinería, asimismo puedes sumergirla en agua; pero deberás ser precavido porque si pasa demasiado tiempo sumergida, se pudrirá.

Si la tienes en el exterior, cuando llueva sacúdela para quitarle el exceso de agua de la superficie ya que no le va bien.

¿Qué pasa con el abono de esta planta?

El clavel del aire es una especie exigente en cuanto a su abono. Al igual que las orquídeas, la Tillandsia te obligará a añadirle fertilizante regularmente. Si bien coge la mayoría de los nutrientes del agua, la ausencia de sustrato debe ser resuelta con algún abono específico para esta especie.

No añadas fertilizantes que no hayan sido diseñados concretamente para el clavel del aire. Es sensible a los fertilizantes equivocados y, como toda planta delicada, puede morir si los aportes de nutrientes no son los sugeridos.

El frío y las heladas, sus peores enemigos

Dada su proveniencia, tanto el frío como las heladas del invierno son las amenazas más peligrosas para los ejemplares de Tillandsia. Cuando hablamos de enemigos de las plantas solemos creer que siempre se trata de plagas, pero ésta es una excepción a esa idea. Si tu clavel del aire está bien cuidado, es poco probable que los insectos lo ataquen.

Pero sí debes ser precavido con las heladas. Cuando las temperaturas bajen de los 10° C, protégela en un invernadero o, si puedes, muévela hacia el interior de tu casa.

Proceso de la multiplicación de la Tillandsia

Ésta es una tarea que puede parecer difícil pero no lo es tanto. Te aconsejamos que la multipliques tras la floración. Si tienes suerte observarás cómo florece en la primavera y el verano. Al final de esta estación aparecerán hijuelos. Espera unos meses, trasladándolos a la nueva maceta o espacio cuando ya se hayan desarrollado un poco. Así resistirán mejor su separación.

Las macetas esféricas de vidrio, fabricadas para estas plantas, son un buen hogar transitorio hasta que decidas su ubicación final. Son baratas y puedes distribuirlas por toda tu vivienda para que los claveles del aire le den un toque atractivo y sumamente natural.