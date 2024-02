Las ideas más increíbles para reutilizar tus sábanas viejas

Todos tenemos en casa alguna que otra ropa de cama que no usamos pero tampoco descartamos. Algunas de estas piezas nos traen recuerdos y no queremos deshacernos de ellas. En ese caso, lo más conveniente es aprender a cómo reutilizar las sábanas viejas para darles una nueva oportunidad y, de paso, ahorrarte la compra de otros artículos para el hogar.

Con tales sábanas viejas, un poco de paciencia y algo de conocimiento, puedes crear otros productos útiles para tu vivienda. Suponiendo que tengas hijos, es una manera de mostrarle a los más pequeños que todo lo que no se usa aún puede reutilizarse.

Cómo reutilizar tus sábanas viejas

Colchonetas para niños

Por supuesto que los niños participará más si tienen algún interés personal en el procedimiento, así que puedes pensar en hacer unas colchonetas infantiles con esa ropa de cama antigua. Sobre las colchonetas, pueden jugar, mirar televisión, leer sus libros favoritos o disfrutar de sus juguetes preferidos. Y evitarás que estén encima del suelo y otras superficies poco recomendadas.

Este procedimiento es muy simple, ya que todo lo que debes hacer es rellenar las sábanas viejas espuma. Cuál escojas dependerá de cuál sea tu objetivo, pero recuerda que hay materiales mucho más blandos y pueden hundirse al soportar el peso que la espuma.

¿Tienes mascotas? Igual puedes hacer una colchoneta para que tu perro o tu gato descansen. Estarán encantados con ella.

Bolsas para objetos

Naturalmente, las sábanas pueden servir como bolsas para guardar objetos en su interior. Desde juguetes hasta frutas y verduras, deberías aprovecharlas para almacenarlos y que no queden desperdigados en la cocina, en la habitación o en la sala de juegos.

Algunos optan por otra alternativa, que es guardar en ellas el pan de los días anteriores para elaborar toda clase de recetas.

Bolsa para lavandería

¿Qué mejor que convertir esas viejas sábanas, que tantas veces pasaron por la lavadora, en una bolsa para la ropa sucia? Organizarás las prendas fácilmente por colores o materiales. Y si las mismas bolsas de sábanas se ensucian, podrás lavarlas.

Casitas para los pequeños

Seguro que querrás estimular la imaginación de tus hijos, y si hay algo que le encanta a los niños es sentirse que tiene una casa. Únicamente tienes que sujetar las sábanas a la mesa, dejándola caer para que se metan debajo de ella y se sientan a resguardo.

Podrán simular que están en medio de una cruel guerra, escondiéndose de los enemigos, y salir de allí sólo si es indispensable.

Hamaca

Si tienes un jardín y tu propósito de este año es pasar más tiempo allí, una hamaca casera podría ser el mejor incentivo posible. Tendrás que hacerle unos nudos en cada una de las puntas, pasar un gancho por ellas y luego sujetar los ganchos de las paredes. Amarás pasar allí las tardes, echándote una siesta bajo el sol del invierno o refrescándote en verano mientras la brisa va soplando.

Revestir sillas, sofás o sillones

Si has averiguado cuánto cuesta el revestimiento de esos muebles heredados o desgastados, ya sabrás que no es barato. Afortunadamente las sábanas viejas son perfectas para renovar tu mobiliario sin gastar demasiado dinero. Tienes que cortar suficientes piezas, del tamaño de tus sillas, sofás o sillones, y entonces tapizar la tela a los muebles con una pistola de grapas.

Manoplas de horno

¿Estás cansado de quemarte las manos cuando manipulas los objetos del horno? Puedes hacer una manopla casera, muy básica pero práctica, cortando un trozo de tela y metiéndole dentro ropa o bien otros materiales dentro para que haga las veces de aislante e impida que te quemes. Deberías darle forma de mano o buscar algún otro patrón que te guste, para que no sólo sea útil si no que llame la atención.

Funda para electrodomésticos

Algunos de los aparatos eléctricos que tenemos en el hogar pueden pasarse varias semanas, incluso meses sin ser utilizados. Siempre que no los uses por períodos prolongados, lo ideal es que los recubras con algún textil para que no acumulen polvo. Evidentemente, las sábanas viejas son una solución muy eficiente. Basta con cortarlas con su forma y ponérselas encima.

Cuida tus plantas si hace frío

Es probable que algunas de las plantas que tienes en el patio o en la terraza, por no decir muchas de ellas, se puedan estropear por las bajas temperaturas. La ropa de cama antigua las mantiene a salvo de las heladas pero les permite respirar sin problemas.

Justamente por eso, los profesionales de la jardinería aconsejan producir este «efecto invernadero» con tus sábanas viejas.

¡No tires tu ropa de cama!

Por muy antigua que sea, la ropa de cama tiene múltiples usos de los que tú mismo o los demás pueden sacar partido. Si no las necesitas más, no tires. Dónalas para que otros puedan adaptarlas y mejoren su calidad de vida reutilizándolas.