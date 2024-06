Estos son los mejores consejos si quieres recuperar a tu ex pareja

Recuperar a tu ex pareja es posible, solo debes seguir unos consejos que pueden cambiar el rumbo de esta relación. Vivimos tiempos complicados, la presión del día a día, el estrés u ortos elementos, pueden incidir y romper una relación que parecía consolidada.

Nadie lo tiene fácil a la hora de romper una relación, es algo que duele a ambas partes, a la que decide dar el paso, pero también a quien opta por dar un paso importante, dejar atrás ese amor sin previo aviso. Es algo traumático que quizás pueda solucionarse fácilmente, a través de estos consejos.

Puedes recuperar a tu ex pareja

Una ruptura puede parecer el fin del mundo, pero en realidad, nada más lejos de la realidad, se puede seguir disfrutando de la vida en solitario. Solo debemos estar preparados para afrontar una serie de cambios que quizás son forzados, pero acabarán teniendo su razón de ser.

La soltería está en el orden del día. Cada vez es más complicado, no solo encontrar pareja, sino que mantenerla en estos tiempos difíciles en el que puede haber muchos incidentes. Por lo que necesitamos armaros de paciencia y de actitud para acabar llegando hasta donde queremos.

Una relación estable requiere tiempo y mucho esfuerzo por parte de ambas partes. No se puede querer ver crecer un árbol sin regarlo o mantenerlo. Se necesitan unos elementos que pueden ir llegando con el paso del tiempo, siendo uno de los culpables de que todo acabe encajando bien.

Lo que se pide a una pareja es lo mismo que se debe exigir a uno mismo. De lo contrario, esa estabilidad por lo que se luchará acabará siendo una especie de barrera que no se cumplirá. Hay que prepararse para ofrecer la mejor cara y de esta manera mantener la relación de la mejor forma posible.

La paciencia es la madre de la ciencia. En general, se peca de no saber esperar o de tener la paciencia necesaria para que todo salga bien. No siempre se acaba consiguiendo a la primera o se encaja en cuestión de ideas y de pensamientos. Por lo que, con el paso del tiempo, debemos tener en cuenta que la cosa debe mejorar, aunque si no lo hace, entonces ya se deben tomar medidas.

En caso de haberse acabado la relación de buenas maneras, hay siempre formas de recuperar a una ex pareja.

Pasos para recuperar a una ex pareja

En primer lugar, debes estar seguro de que quieres recuperar a tu ex pareja, dependiendo de cómo haya sido la ruptura te darás cuenta de que es casi inviable conseguirlo. Por lo que al final del recorrido, lo mejor habrá sido dejarlo pasar y seguir por otro lado que te interese de una forma diferente.

Por otro lado, debes mantener un contacto cordial. Es bueno hablar con un ex si lo que deseas es que vuelva. Será la manera de conectar de nuevo o de explicarse una serie de anécdotas o de problemas que quizás acaben sirviendo de nexo de unión de nuevo de la relación.

Tú eres el centro de todo. Un cambio de look y un giro radical de vida puede ser lo que se necesita para conseguir recuperar a un ex. Intenta ponerte en forma o darle un buen corte a la melena, cambia de estilo de vestir y demuestra que esta ruptura te ha cambiado por completo, por fuera y por dentro.

El estrés es el gran enemigo de las relaciones. En un ambiente más relajado seguro que podrás empezar a sentir que existen una serie de elementos que son fundamentales y que quizás hasta ahora no tenías en mente. En esencia estarás ante un elemento que puede ser fundamental y que quizás no tendrías en cuenta.

Un ambiente distinto suele dar resultados diferentes. No es lo mismo estar amargado por llegar a final de mes que salir de copas. No es que la persona haya cambiado, sino que lo habrá hecho un entorno que espera grandes novedades y que quizás hasta ahora no se haya mostrado tal y como es.

Intenta pedirle una cita como las de antes. Con una petición formal y un plan que sepas que le guste, de esta manera podrás conseguir empezar desde cero una relación que quizás podría haber funcionado en su día. Es cuestión de aprovechar la escapada para poder hablar abiertamente de esa nueva oportunidad.

Las segundas partes pueden ser mejores que las primeras. Quizás acabes descubriendo que con un poco de actitud por tu parte acabarás teniendo aquello que te parecía imposible hace unos meses. Todo cambia y lo hace de una forma distinta. Puede que acabemos siendo más distintos de lo que éramos hace unos meses o semanas, las transformaciones llegan sin avisar.