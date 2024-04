La nueva forma de relación que arrasa en España: olvídate de las ataduras

Será mejor que te olvides de las ataduras, llega una nueva forma de relación que aterriza en España y que te hará olvidar la soltería. Las parejas cada vez más cambian y lo hacen mirando a un futuro que quizás nunca hubiéramos imaginado.

Hay menos parejas destinadas a ser para toda la vida y más que se acaban rompiendo de una manera inesperada. El amor cambia ante unos nuevos tiempos que llegan para dejar cada vez más persona, elige el destino que quizás le está preparado. La agamia es la nueva manera de relacionarse, que seguro que te sorprenderá y quizás seas uno de ellos sin saberlo.

Las ataduras tienen los días contados

Cada vez hay más divorcios y menos matrimonios, una paradoja que indica que la sociedad está cambiando. No es que las personas tengan menos paciencia, es que simplemente renuncian a unas ataduras que parece que tienen los días contados la libertad del ser humano está por encima de cualquier obligación.

Para que una pareja dure muchos años se necesita una base que haga que el amor acabe siendo el verdadero protagonista de esta relación que parece idealizada, pero quizás no lo sea tanto. Hoy en día los compromisos, pero también cualquier obligación, parecen condenadas al fracaso.

Las personas quieren ser libres y esforzarse lo mínimo posible, el ego parece que se impone y se elimina la capacidad de poder optar a ese amor que requiere un esfuerzo extra que quizás algunas personas no están dispuestas o directamente no quieren hacer.

Para eliminar esta capacidad de poder afrontar determinados elementos, nada mejor que hacerlo de la mano de unos conjuntos que son claves y que quizás te harán replantearte algunas decisiones. Hoy en día hay muchos tipos de relación, entre los que destacan los que se centran en solo un ser humano.

Atrás quedan las frases de las abuelas en las que se criticaba a una persona sola. Si bien es cierto que nos necesitamos los unos a otros y que la soledad puede ser muy mala. Este concepto ha cambiado mucho, ya no se trata de estar solo, sino libre. Con las redes sociales nace una sensación de conexión con el mundo, así como con un teléfono que acaba con esa soledad que podemos sentir de vez en cuando. Llega a España un tipo de relación con uno mismo que triunfa en otros países.

Arrasa en España este tipo de relación

La agamia es una realidad que nos afecta de lleno y que quizás acabe siendo una relación que nos planteamos. Son personas solas que han decidido no tener un compromiso, ni tampoco ninguna obligación con nadie. Simplemente, son libres, sin ninguna atadura.

Pueden estar con alguien un tiempo, pero volver después a su soledad cuando sea posible. Por lo que quizás acabarás deseando este tipo de relación en esos días en los que el mundo parece que juega en tu contra. Habrá llegado el momento de empezar a prepararse para afrontar nuevos retos también sentimentales.

Para recuperarse de una herida que haya podido causar una relación pasada o simplemente en busca de una relación de pareja que pueda ser la que marque la diferencia. Nada mejor que dejarse seducir por esta agamia que elimina la soltería, en este caso, no se busca pareja o no es un estado, es una forma de vida que cada vez seduce a más personas.

Lo más importante para la agamia es la amistad, por lo que esa relación de amistad puede llegar a ser la que sea la que se lleve la palma. En este momento lo que estamos deseando incorporar es alguien positivo, sin malos rollos y con quien nos entendemos más.

Establecer con ellos relaciones conexiones amorosas y afectivas con grupos de amigos es el objetivo de este tipo de relación. Podría ser una relación abierta o algo más, si tenemos en cuenta que no es vivir junto a esa persona o personas, sino que se persigue la libertad por encima de cualquier otra cosa.

No hay ataduras de cualquier tipo, sino todo lo contrario. Estamos ante una forma de sentir que estamos cerca de alguien o más bien, de centrarse en uno mismo que traspasa fronteras. Siendo una de las formas de relaciones que está triunfando en medio mundo.

La figura del Singer coge protagonismo, no es solo una persona es alguien que quiere ser libre y acaba con toda atadura o posibilidad de atadura. Por lo que al final de este recorrido podemos encontrar una vía de expresión a unos sentimientos que buscan conectar con todo el ser humano y no con una persona sola. Tocará esperar para ver cómo acaba imponiéndose este tipo de relación con uno mismo, pero también con los demás que quizás hasta la fecha no hemos conocido.