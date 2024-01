Este es el material para tener unas sartenes más resistentes

Cuando vamos a adquirir uno de esos utensilios de cocina que suponemos que nos acompañarán durante varios años, debemos ser cuidadosos en la elección. Hace falta tomarnos un tiempo para decidir y lo ideal es informarnos antes de escoger un producto u otro. Esto te ayudará a despejar ciertas dudas comunes, como por ejemplo cuál es el material para tener unas sartenes más resistentes.

Los cocineros se han interesado en tener una sartén de calidad para preparar diversas recetas. En casa, seleccionar el material de este artículo no será un tema menor. Y básicamente, eso se debe a que cada uno de los materiales en los que suelen fabricarse tienen ventajas y desventajas respecto a los demás.

Las sartenes no pasan de moda

Más allá de las tendencias de los robots de cocina y otros aparatos que prácticamente se encargan de los almuerzos y las cenas por sí solos, las sartenes no pasan de moda. De hecho, ha habido recientemente una revalorización de su papel en las cocinas del país.

El problema para quienes acaban de mudarse o van renovarlas es que las hay con mango fijo o extraíble, de acero o aluminio, etc. Como consecuencia de ello, puede que no estés del todo seguro sobre cuál es la mejor alternativa por la cual optar para tu casa.

¿Cómo elegir la sartén perfecta?

Lo primero que debes analizar es la funcionalidad de los materiales con los que se fabrican las sartenes. El tamaño y la altura son importantes, está claro. Pero el material interno y el revestimiento serán los que determinen cuánto durarán estos instrumentos. Conocer los beneficios de cada material en términos de resistencia evitará que tengas que comprar otra sartén muy pronto.

Pero antes, el tamaño. Las dimensiones recomendadas para una familia de cuatro miembros son de 26 a 28 cm. Aunque vivas solo, probablemente es un tamaño con el que puedas lidiar en tu apartamento y que te permitirá cocinarle a tus comensales invitados sin tener que combinar varios utensilios.

Luego, revisa la compatibilidad del material de la sartén con el tipo de cocina de tu vivienda. Como actualmente podemos toparnos con cocinas a gasa, eléctricas, de inducción o de vitrocerámica, hay algunos materiales incompatibles con las últimas. Esto poco a poco está cambiando, pero tienes que asegurarte antes de realizar la inversión.

Normalmente la compatibilidad se informa en el embalaje. Si no la has comprado aún, chequea en Internet.

Entonces, ¿cuál es el mejor material para tener unas sartenes más resistentes?

Las de aluminio antiadherente no contienen PFOA, plomo ni cadmio, y son útiles para elaboraciones fáciles y saludables. Las de acero inoxidable son versátiles y pueden soportar mejor el uso intensivo. Si vas a cocinar mucho, deberías priorizarlas. Mientras tanto, las de cerámica antiadherente son más caras, pero evitan que debas utilizar demasiado aceite al freír. Son los mejores materiales para tener unas sartenes resistentes.

Si disfrutas de cocinar carnes, pescados y verduras variadas en tu sartén, con una de efecto piedra antiadherente estarás satisfecho. Puede adaptarse a estos alimentos, e incluso cuando no añadas grasa no se pegarán en la superficie. Y son compatibles con una cocina de inducción así que no tienes que preocuparte por eso. Finalmente, son sartenes más ligeras y sencillas de manipular.

¿Ya tienes más de una sartén en casa y el sabor de las materias primas es importante para ti? Adquiere una sartén de hierro fundido. No hay nada más efectivo en el mercado para asar carnes y saltear vegetales. Son más pesadas, es cierto, pero el calor puede distribuirse más uniformemente por toda la superficie. Y si alguien de la familia llega tarde, retienen el calor durante largas horas.