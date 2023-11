Anota: son los errores que cometes durante el almuerzo y no van nada bien

Con permiso del desayuno, el almuerzo es la comida más importante del día. Sobre todo teniendo en cuenta que, por las prisas, muchos de nosotros tomamos la decisión de no desayunar como deberíamos. Si sueles saltarte la primera ingesta, entonces con más razón deberías saber cuáles son los errores que cometes durante el almuerzo para alimentarte mejor.

Algunas de estas equivocaciones probablemente sean conocidas por la mayoría de los comensales, pero no está de más repasarlas. Come de forma equilibrada y sin quedarte con las calorías necesarias para realizar tus actividades del resto del día. Por eso debes lograr un equilibrio entre obtener esos nutrientes y sentirte ligero.

Los errores que cometes durante el almuerzo

Comer poco

Un error muy común, especialmente para los que están intentando bajar de peso, es creer que adelgazarán más rápido si apenas comes. Transcurrida la jornada, acabarás buscando calorías huecas como las de los productos ultraprocesados.

Comer demasiado

Tampoco deberías comer demasiado porque te sentirás pesado durante largas horas y, por curioso que parezca, el sueño es uno de los síntomas de que estás almorzando más de lo debido. Lo ideal es comer un plato de vegetales acompañado por pequeñas porciones de proteínas y de hidratos. Al combinar estos nutrientes, tendrás la energía requerida.

Beber cerveza o vino

Hay quienes no conciben el almuerzo sin su copa de cerveza o de vino, según la época del año y sus preferencias personales. No deberías beber alcohol con la principal comida salada del día porque puede causar somnolencia y rebajar tu productividad. También porque, a largo plazo, los efectos de las bebidas alcohólicas tienden a ser negativos.

¿Que debes tomar? Un almuerzo es perfecto no sólo si comes variado y si bebes agua.

Pedir postre… o café

Los postres tras el almuerzo suelen sumar calorías vacías a tu organismo que no aportan nada bueno. Más allá de esa sensación placentera efímera, no son buenas para tu salud. Si quieres algo dulce, opta por las frutas.

Y hay quienes no disfrutan de los postres pero no pueden levantarse de la mesa del almuerzo si antes no beben un café. Esto no tendría nada de malo si no fuera porque generalmente se trata de aquellos que ya han bebido uno o dos cafés más durante la mañana. Procura reducir tu ingesta de esta bebida, o buscar en la tienda alternativas que no contengan niveles tan elevados de cafeína.