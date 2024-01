Cuáles son los estilos decorativos que aplicarás a tu casa en 2024

Si quiere renovar tu hogar e imprimir diversas tendencias en diseño en cuatro pasos vas a tener que conocer los estilos decorativos que aplicarás en tu casa en 2024. Como siempre, todo depende de tu personalidad y gustos para dejar cada espacio como más te guste.

Diversos materiales naturales, sostenibilidad, y colores más personales marcan la decoración de este año. Ahora bien, no hace falta que cambies muchas cosas.

Los estilos decorativos que aplicarás a tu casa en 2024

Color Pantone melocotón

Este año el color Patone que se impone con fuerza como tendencia es el Peach Fuzz, un melotocón refrescante que queda siempre bien tanto en vestuario como en decoración en casas y oficinas. Realmente es un color pastel que nos aporta calma y que puedes aplicar en muchos rincones del hogar.

Es factible en ropa de cama, también en forma de sofás de este color algo más atrevidos, con lámparas, sillas y puntos de color en determinados objetos. No es un color que normalmente se vea en decoración pero seguro que queda bien en tu casa y que aporta ese relax para el que se ha escogido y a la vez una fuerza importante para definir tu espacio.

Mármol por todos lados

Una de las tendencias en decoración de este 2024 es el mármol. Aunque en desuso en determinados años, parece que vuelve con fuerza. Pero lo hace de forma mucho más renovada a través de colores.

Según la Levantina Group viene con piedras originales de tonos claros y oscuros se mezclan entre los materiales más elegidos para esta temporada, con una clara tendencia hacia la búsqueda de una estética que refleje una belleza atemporal.

Están marcando tendencia la pureza de Niwala White, la exquisitez de Niwala Yellow, la intensidad de Crema Antares, la fuerza de Marrón Emperador y la elegancia de Negro Marquina.

Una piedra atemporal que, junto con la caliza, se convertirán en protagonistas de este invierno en las últimas tendencias de diseño, especialmente en sus tonos marrones y negros. Ahora bien, el blanco no pasa de moda y se lleva en muchos proyectos arquitectónicos.

Muebles más funcionales

Ya hace tiempo que esta tendencia sobresale. Y esto es porque las casas actuales son más pequeñas y necesitamos almacenar todo en muebles que sean vistosos, no tan grandes y que sirven para varias cosas a la vez.

Por ejemplo, camas que se abren y permiten tener debajo cajones y otros departamentos para dejar ropa y zapatos, también sofas que tienen lugares para almacenar, puf para sentarse y de paso poder dejar elementos en su interior, así como muebles esquineros para aprovechar todo tipo de espacios.

Siendo más sostenibles

Entre estas tendencias que aplicarás en casa, la sostenibilidad se erige como presente y futuro. Esto lo obtenemos primero con elementos y electrodomésticos más eficientes para poder ahorrar energía en casa, a través de la domótica y también con otros elementos más de interiorismo que nos interesa.

Es el caso de contar con plantas en diversos rincones de casa. sea dentro o fuera, porque nos aportan viveza, verde, alegría, y también regeneran nuestro ambiente. Primero debes consultar qué plantas son mejor para interior con el fin de que les dé el sol.

También están los materiales sostenibles que sirven para tener una casa siempre más eficiente y que nos protege a nosotros y también al medio ambiente. En este sentido podemos aplicar la rafia, el bambú, el corcho y la madera, la lana, el acero reciclado, la rafia, el hormigón autorreparable, la celulosa y otros.

Estilo setentero

Aunque el escandinavo tiene mucho que decir y el mimalismo, pero no como antes si no con algunos colores y menos sobrio, el estilo setentero se impone nuevamente. Sí, porque parece que es una tendencia que no se ha ido nunca puesto que todos tenemos algo de este estilo, sea un recuerdo o una parte de mobiliario, setentera.

Así lo retro aparece en forma de objetivos y muebles como los sofás de terciopelo que aportan elegancia y mucha personalidad. Esto no quiere decir que ahora volvamos a todo lo que se llevaba en aquella época, si no a contar con diversos detalles que nos lo recuerda. Puede ser en forma de mesas redondas, lámparas, sofás, o los papeles pintados que hemos visto durante todo 2023 y seguirán.

Detalles cuidados

Los detalles determinan nuestra personalidad en casa. como menos es más, el espacio debe estar ordenado y con detalles en los que todos se puedan fijar pero que siempre aporten ese cuidado que nos de paz y calma tanto para nosotros como para aquellas personas que visitan nuestra casa.

En ello la filosofía oriental se impone para ofrecer relax y espacios más vacíos. No es nada fácil guardar cosas o simplemente deshacerse de ellas pero visualmente y también para nuestra mente es algo que necesitamos para estar mejor.