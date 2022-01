Una nueva investigación ha revelado que la seda de araña no es el material natural más resistente, como se creía hasta el momento, sino los dientes de lapa común (Patella vulgata), el molusco de mar que vemos adherido a las rocas. Este percebe pasa su vida raspando con ellos la superficie de las rocas, desprendiendo las algas, para alimentarse. Sin embargo, sus dientes no se desgastan ni se rompen, pues su estructura contiene una fibra conocida como goethita, llamada así en honor al filósofo Goethe, un apasionado de la mineralogía. ¿Te has preguntado en alguna ocasión cuál será el material natural más fuerte y resistente? Entonces lo que sigue te interesará.

El material natural más resistente

La nueva investigación, realizada por un grupo de científicos de la escuela de ingeniería de la Universidad de Portsmouth en Reino Unido y dirigida por el profesor Asa Barber, fue publicada recientemente en la revista británica Royal Society Interface.

Utilizando un microscopio de fuerza atómica, el equipo midió la fuerza de tracción que pueden soportar los dientes de la lapa común. Fue así que descubrieron que su resistencia es la más alta jamás medida en un material biológico.

Los dientes de las lapas cuentan con una rádula, un apéndice similar a una lengua, cubierta de dientes que miden menos de un milímetro. Cuando la lapa se acerca a la roca, estos dientes actúan como un rallador, desprendiendo las algas.

La seda de araña, la que hasta el momento se creía que era el material de la naturaleza más resistente, tiene una tracción de hasta 1,3 GPa (gigapascales). Pero los dientes de la lapa mostraron tener una resistencia de entre 3 y 6,5 GPa.

Un prometedor material para la industria del futuro

Este descubrimiento es muy importante para desarrollar materiales que puedan ser utilizados en el futuro, espacialmente para la industria de la aviación, automovilística y en otros campos de la ingeniería, como la construcción de puentes.

El profesor Barber señaló que, de forma sorprendente, los dientes de la lapa mostraron una extrema resistencia sin depender de su tamaño. Es común que un material duro sea más resistente cuando es muy pequeño, indicó, pero las propiedades mecánicas del material, en este caso, no se ven afectadas por las dimensiones.

Este descubrimiento ofrece ahora la posibilidad de fabricar nuevos materiales dotados de notables propiedades mecánicas. Estos serán ligeros, pero increíblemente resistentes, como los dientes de la lapa.

