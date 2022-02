Si nos hemos cortado el cabello y nos arrepentimos de ello, queremos que nos crezca de nuevo. Así hay una serie de trucos para tener el pelo más largo. Desde cuidarlo, a comer bien y con vitaminas, y usar los mejores productos.

Que sepas que el pelo crece entre 0,6 y 1,25 cm cada mes de media, por lo que es algo a tener en cuenta si lo que quieres es que luzca más largo y sobre todo sano.

Trucos para tener el pelo más largo paso a paso

Cortar cada x tiempo

No hace falta cortar una buena parte, pero es importante sanearlo para que crezca. Y esto es cortando las puntas cada x tiempo para que no estén quemadas ni se vean mal.

Comer alimentos con vitaminas y minerales

Si no nos alimentamos bien, entonces estamos decaídos y sin fuerza. Y esto se ve en nuestro exterior, pues el pelo está tosco, lacio y no brilla, por tanto tampoco tiene lo necesario para que crezca como es debido.

La biotina

Entre otras, la biotina o vitamina B7 es una vitamina que ayuda a mantener la piel, uñas y cabello sanos. La podemos tomar a través de diferentes alimentos como los pescados azules, pero también con champús y otros que lleva este ingrediente con el fin de que el pelo esté más fuerte y sano.

Deja las fuentes de calor

Sabemos que nos gusta cambiar de look y el secador y la plancha nos lo permiten. Pero si lo que queremos es que el cabello crezca bien y con más rapidez, deberemos reducir un tiempo las fuentes de calor y secar el cabello al natural y al aire libre.

Aplica mascarilla y acondicionadores

Además de elegir el champú adecuado, es factible aplicar mascarilla y también acondicionadores, sin abusar de ello para que el pelo pueda repararse, desenredarse y así crecer como es debido.

Extensiones

Fueron muy destacadas hacia un tiempo y todavía se llevan. Las extensiones de pelo hacen que podamos cambiar de look. así tu cabello estará más largo, pero no de forma natural. En todo caso, si te aplicas unas deben ser de calidad y no tanto tiempo porque si no el cuero cabelludo puede llegar a estropearse más sin necesidad.

Agua templada

Los expertos recomiendan lavarse el cabello con agua templada, es decir, no demasiado caliente. De hecho es preferible que esté más bien fría porque es más saludable para nuestro cabello.