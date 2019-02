Cuidar la piel del cuerpo te permitirá lucir una piel bonita y luminosa en cualquier ocasión.

Con una piel radiante y brillante te sentirás más confiado y listo para enfrentar cualquier situación, y sobre todo notarás que tu piel está sana y con una buena elasticidad, algo que se desea sobre todo cuando se van cumpliendo años. Veamos a continuación, una guía de pasos en la que te explicamos Cómo cuidar la piel del cuerpo.

No podemos olvidar además, que la salud de la piel es un aspecto muy importante de nuestra vida diaria, ya que representa nuestro primer escudo protector; por ello, tener una piel sana es ideal para la prevención y protección contra patógenos externos. De hecho, la piel no sirve solo para cubrir el cuerpo, sino que es un órgano complejo y dinámico que conecta nuestro cuerpo con el mundo exterior. También desde un punto de vista estético, una piel descuidada puede transmitir la imagen de una persona que no se cuida a sí misma, de modo que veamos cómo cuidar la piel de cuerpo de manera adecuada.

Pasos para cuidar la piel del cuerpo

A menudo se piensa que el cuerpo está menos expuesto a los agentes externos que la cara porque está protegido de la ropa. En realidad no es así: por el contrario, a menudo las prendas son las verdaderas enemigas de la piel, ya que puede apretar o tensar o incluso causar irritaciones.

De este modo, el primer paso para cuidar la piel del cuerpo será darse una buena ducha antes que el baño (este último, de hecho, tiende a deshidratar más la piel) y una temperatura de agua tibia en lugar de caliente. Además, después de la ducha, nuncas debe frotar la piel con fuerza, sino secarla frotándola suavemente . Otra de las claves para cuidar la piel del cuerpo será la hidratación. De este modo, después de bañaros y después de haber secado suavemente la piel con una toalla, es necesario aplicar una crema hidratante corporal que ayude a restaurar la película hidrolipídica que cubre la epidermis. Otra regla básica que debe respetarse para mantener tu piel joven y saludable es evitar la exposición al sol sin protección . Usa un protector solar con un factor de protección adecuado para su tipo de piel y no te expongas a la radiación solar durante las horas más calurosas del día, ya que son hábitos que deben respetarse.

Pasos para cuidar la piel en cualquier estación

Los cambios de estación afectan fuertemente en nuestra epidermis. Los cambios de temperatura, la humedad y los agentes atmosféricos como el viento, el sol o la lluvia no benefician el bienestar de la piel. Tener una piel hermosa y saludable los 365 días del año es difícil, pero no imposible.

Durante los meses más fríos del año , nuestra cara y cuerpo requieren atención especial y productos específicos que protegen la piel de las temperaturas severas y los cambios continuos de temperatura entre ambientes interiores y exteriores. En estas épocas del año, por lo tanto, es esencial elegir fórmulas que puedan nutrir e hidratar profundamente la piel. Aunque el cuerpo, a diferencia del rostro, no está expuesto a temperaturas extremas, incluso debajo de la ropa y los abrigos, como ya se mencionó, la epidermis sufre. En cuanto al verano, pero e incluso en primavera, la piel necesita más protección solar y mayor vitamina C , un poderoso antioxidante y fotoprotector. Para evitar la tendencia a la deshidratación, que ocurre en los meses cálidos con mayor frecuencia, es recomendable acelerar la renovación de la piel con una buena crema hidratante facial y corporal , beber más agua y comer alimentos ricos en antioxidantes como, por ejemplo, zanahorias, tomates y albaricoques si bien la alimentación es también una clave importante para cuidar la piel

