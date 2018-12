Bañar un gato en casa puede ser fácil aunque le tengan miedo al agua. Tan solo sigue estos pasos

Si tienes gato en casa, es importante que lo cuides, los alimentes y como no, que lo bañes de vez en cuando. El problema está en que los gatos no suelen ser grandes aficionados al agua por lo que si has comprobado que tu gato huye cada vez que oye el agua correr no te preocupes, a continuación te ofrecemos una sencilla guía de pasos en la que te explicamos cómo bañar a un gato en casa.

A los gatos les encanta cuidarse de sí mismo y de hecho son animales que dedican mucho tiempo a su higiene personal lamiendo su pelaje con minuciosidad. Es gracias a la lengua áspera que tiene, y a las enzimas de la saliva que el gato logra mantenerse limpio. Sin embargo, de vez en cuando es necesario darles un baño, y aunque seguramente se resista a ello, si sigues los pasos que te enumeramos a continuación lograrás tu objetivo sin que el gato quiera escapar del agua.

Pasos para bañar a un gato en casa