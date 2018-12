Si alguna vez has visto como al abrir Chrome, de repente te aparecen ventanas emergentes de páginas que ni tan siquiera has consultado previamente debes evitar que estas se abran y eliminarlas de inmediato de modo que no te molesten y además, porque pueden ser susceptibles de acabar convirtiéndose en un problema de spam constante. Veamos a continuación, paso a paso y de manera fácil, cómo bloquear ventanas emergentes en Chrome.

Cuando hablamos de ventanas emergentes lo hacemos de esas molestas ventanas publicitarias que de repente se abren cuando visita determinados sitios de Internet o cuando haces clic en enlaces específicos. Suelen aparecer por sorpresa y se van con solo cerrarlas, pero algunas permanecen como si quedaran instaladas en Chrome, de modo que cada vez que abres el navegador vuelven a aparecer. Así es como debes bloquearlas.

Pasos para bloquear ventanas emergentes en Chrome

Abre tu navegador Chrome y te vas a la sección de Menú ubicado en la parte superior derecha (el ícono con los tres puntos verticales ) y seleccionas la opción Configuración del menú que aparece. En la pestaña que se abre, haz clic abajo del todo en el enlace Configuración avanzada. Luego haz clic en el botón Configuración de contenido, que encontrarás en la sección Privacidad , marca la opción de Ventanas emergentes y redirecciones. Ahora verás que te aparece un nuevo menú y debes fijarte que la opción esté en bloqueo (recomendado) y presionar el botón Finalizar para confirmar y aplicar cambios. Los cambios entrarán en vigor de inmediato, sin necesidad de reiniciar el navegador. Si continúas viendo las ventanas emergentes en ocasiones, vuelve a la configuración de Chrome como explicamos hace un momento, vete a Configuración y haz clic en Configuración avanzada, luego selecciona el botón “Recuperar ajustes y borrar”, haz clic en Recuperar configuración Recuperar configuración. Si tienes un ordenador Mac debes hacer clic en Recuperar configuración Restablecer.

Pasos para bloquear ventanas emergentes desde tu smartphone

Por otro lado, si deseas bloquear las ventanas emergentes que aparecen en Chrome cuando navegas con tu smartphone, debes hacer lo siguiente.