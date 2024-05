Horóscopo hoy 13 de mayo: Estos signos del zodiaco empezarán la semana con mal pie

Hay algunos signos del zodiaco que empezarán la semana con mal pie, será mejor que se preparen para afrontar algunas situaciones inesperadas. Nunca se sabe hasta dónde se puede llegar y menos en estos tiempos que corren. Es importante prepararse para realizar una serie de cambios imprescindibles.

Este número 13 puede traer mala suerte a algunos signos en especial a los de aire que creen en esta numerología contradictoria, por lo que, Géminis, Acuario y Libra tendrán que prepararse para lo peor. Esto es lo que dice el horóscopo esta semana.

Aries te cuesta levantarte

Parece que la energía que tenía dentro se ha ido disipando por momentos, hoy te costará hasta levantarte. Con una semana de mucho movimiento a la vista, será mejor que te prepares para afrontar algunas situaciones indeseables. El universo quiere ponerte a prueba y lo hará de la mejor forma posible en este momento.

Tauro, tienes que pagar más

Lo que has hecho a algunas personas te costará un poco más caro de lo que imaginabas. Tendrás que invertir un dinero por delante que podría acabar siendo el que marque la diferencia. El dinero no lo cura todo, pero es una puerta de entrada a un cambio que quieres ver materializarse en este preciso momento.

Géminis este número 13 te traerá mala suerte

Será mejor que no hagas planes o intentes empezar la semana con buen pie, la mala suerte te acompañará y lo hará para darte algunas novedades importantes sobre tu futuro. No es que todo sea malo, es que puede serlo siempre y cuando no cambies tú. Toca ponerse las pilas antes de que sea tarde.

Cáncer reconoces algo bueno

Las cosas buenas te pasan siempre y cuando estés preparado para dar un paso importante y lo vas a hacer de una manera sorprendente. Habrá llegado el momento de ver un poco más allá, especialmente cuando descubres que el universo te tiene preparada, una sorpresa que quizás nunca hubieras esperado.

Leo suelta el pasado

Has estado aferrándote a un pasado que nada tiene que ver con el presente, es solo una pequeña parte de algo que podría acabar generando unos intereses o ingresos inesperados. Si eres capaz de dar un paso más allá, te darás cuenta de que hay mucho más esperándote, es cuestión de ir a por ello con todas tus fuerzas.

Virgo, debes ser capaz de continuar

Aunque las cosas se hayan puesto complicadas, será mejor que te prepares para poder continuar, especialmente en un momento de tu vida en el que no te queda otra. Ponerse las pilas puede tener consecuencias muy esperadas, mientras pasa algo a tu alrededor que podría acabar siendo tal y como lo esperabas.

Libra no empieces nada hoy

Este lunes 13 no es un buen momento para empezar nada de nada, especialmente si no conoces el terreno. Tendrás que empezar a prepararte para dar un paso más, en este camino en el que tienes que ver un poco con la perspectiva de que te espera algo mejor a tu alrededor, asume los cambios que quieres ver.

Escorpio nunca has tenido tanto

Hoy será un día de agradecer por todo lo que tienes, una serie de elementos que van llegando a tu vida y que quizás acaben generando una situación infinitamente mejor. Siempre has deseado tener un cambio de vida que obtendrías desde un plumazo, pero lo que te espera ahora puede ser algo que te impresione.

Sagitario has perdido una gran oportunidad

La oportunidad que estabas deseando tener en tu poder quizás acabe siendo mucho más interesante de lo que imaginabas. El hecho de cerrar la puerta a un cambio importante puede haberte dejado en la cuerda floja. Habrá llegado el momento de hacer algo con tu vida actual para poder remontar el vuelo.

Capricornio te seduce un nuevo cambio

A pesar de ser de los signos del zodiaco más estables de todos, toca empezar a prepararte y para hacerlo, nada mejor que conseguir un cambio radical que podría llegar a ser el que estás buscando. Una nueva puerta se abre ante ti, será cuestión que escojas la solución más adecuada para tus necesidades actuales.

Acuario recordarás el día 13

Lo peor de este día número 13 es que lo más probable es que lo recuerdes por una situación que nada tendrá que ver con la realidad a la que te enfrentes. Un cambio de ciclo que realmente puede acabar siendo el que marque una diferencia importante, pero para peor, tomarás la decisión equivocada.

Piscis te harás un lío

No complicarse la vida es algo que todos debemos hacer, de lo contrario con una mínima conversación podemos hacernos un lío enorme con el que deberemos luchar. Todo pasa por algo y acaba siendo como debe ser, es cuestión de centrarse en el presente y no dejar que nada o nadie te acabe preocupando para ganar en tranquilidad.

Estos signos del zodiaco que empiezan con mal pie, quizás no sean todo lo estables que desearían en estos días toca ponerse firme para conseguir aquello que tanto deseamos.