El horóscopo de Esperanza Gracia de hoy: los signos que tendrán una racha excepcional

Este segundo fin de semana de julio viene influenciado por los efectos de la Luna en Cuarto Creciente, que tendrá lugar este domingo. Por otro lado, Venus, el planeta del amor, ha entrado en el signo de Leo, trayendo consigo una poderosa oleada de energía seductora. Los nacidos bajo este signo sentirán un renovado impulso en sus relaciones amorosas, superando antiguos problemas. Además, con Mercurio transitando por su signo, su habilidad para la comunicación será destacada, permitiéndoles tomar decisiones acertadas y exitosas. Este es un periodo ideal para consolidar proyectos y sueños pendientes. Mientras tanto, la Luna sigue en su fase creciente, transmitiéndonos una energía muy vital y positiva hasta el domingo, cuando alcanzará el Cuarto Creciente bajo el signo de Libra, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Los signos de Leo, Aries y Sagitario serán los más encantadores del horóscopo este verano, según las predicciones de Esperanza Gracia, debido a las energías astrales que prometen momentos llenos de pasión y magia. Esta energía especial les brindará la oportunidad de vivir encuentros llenos de pasión y quizás conocer a alguien que podría convertirse en el amor de su vida. Para Aries, julio será el mes ideal para conquistar a esa persona especial. La energía de Venus les favorece, activando sus relaciones y llevándolas a un nivel de mayor intensidad. Es el momento de dejar atrás el pasado y aprovechar las nuevas oportunidades que surgen. Con respecto a los Sagitario, la influencia de Venus y Mercurio les traerá cambios positivos que mejorarán su vida significativamente. Este es el momento de estar alerta, incluso durante el sueño, ya que las señales pueden aparecer de las formas más inesperadas. Los nacidos bajo este signo tienen que aprovechar estas oportunidades para transformar su vida y alcanzar nuevos niveles de felicidad y éxito.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este fin de semana necesitarás sentirte tan libre como el viento y hacer lo que realmente deseas, sin tener que rendir cuentas a nadie. Sin embargo, podrías encontrarte con algunos obstáculos que deberás superar con esfuerzo y determinación.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Te sientes muy positivo y lleno de energía, y no dejarás pasar ninguna oportunidad para ser feliz y vivir la vida a tu manera. Con Marte en tu signo, estarás tan activo que no descansarás hasta lograr todo lo que te propones.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Este fin de semana estarás especialmente creativo y tendrás mil ideas para divertirte. Es un momento ideal para hacer nuevas amistades e incluso encontrar un nuevo amor que te llene por completo y te haga muy feliz.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

¡Felicidades si celebras tu cumpleaños! El Sol en tu signo te da un brillo especial y te impulsa a luchar por tus sueños. Con un atractivo adicional, este fin de semana serás un imán en el ámbito entimental.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Demuestra esa fuerza interior que llevas dentro y podrás superar cualquier cosa. Con los buenos aspectos astrales de Venus, el planeta del amor, es el momento de soñar, disfrutar y hacer realidad tus deseos más secretos.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Adelante, no te rindas ni te sientas mal por seguir luchando por ese sueño que aún no has cumplido. Pronto lo conseguirás. Sólo ten cuidado con las envidias que puedes despertar en quienes te rodean.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El Cuarto Creciente de la Luna en tu signo el día 13 trae buenas energías a tu alrededor y todo se moverá a tu favor. Este fin de semana la suerte será muy generosa contigo.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Ten cuidado con lo que compartes y a quién le confías tus secretos este fin de semana, ya que podrías enfrentarte a traiciones. Confía en tu intuición, que nunca falla. Un cambio de escenario te vendrá muy bien.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Este fin de semana podrías revivir situaciones del pasado que te hicieron daño. Deja que las aguas se calmen antes de tomar decisiones. Algo que deseas mucho se puede cumplir antes de lo que imaginas.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Éste va a ser un fin de semana muy positivo para ti. Disfrutarás de una energía astral poderosa que te impulsará a estar muy activo, a tener iniciativa y a no dar nada por perdido. Te esperan momentos de gran felicidad en el amor.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Este fin de semana podría traerte una sorpresa que llenará tu vida de alegría. Abre tu corazón y date el lujo de soñar en grande. Si recibes una invitación inesperada, no la rechaces, ya que podría ser una gran oportunidad para ti. ¡Disfruta!

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Un fin de semana muy positivo para activar tu vida social y abrirte a nuevas relaciones que serán muy beneficiosas para ti. Sentirás que tu vida empieza a fluir de manera más favorable y podrás resolver un asunto pendiente.