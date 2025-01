Hallazgo histórico: descubren que los humanos de hace 780.000 años se alimentaban de carbohidratos

Un reciente estudio arqueológico ha revelado que los primeros humanos, hace 780.000 años, no eran exclusivamente carnívoros, sino que tenían una dieta rica en carbohidratos. Este descubrimiento, que ha sido publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), modifica nuestra comprensión de la alimentación prehistórica.

Hasta ahora, la idea predominante era que la dieta de los primeros humanos, inspirada en la «dieta paleo», se basaba principalmente en la carne y plantas de fácil digestión. Sin embargo, el análisis de herramientas de basalto encontradas en el yacimiento de Gesher Benot Ya’aqov, al norte de Israel, ha demostrado lo contrario.

Estas herramientas, que incluyen mazas y yunques, contenían restos microscópicos de almidón, lo que indica que los homínidos ya procesaban y consumían una variedad de alimentos vegetales.

¿Qué comían los humanos hace 780.000 años? Esto es lo que dice este estudio

Estos hallazgos incluyen evidencias de que nuestros antepasados consumían bellotas, cereales, legumbres y plantas acuáticas. La diversidad de estos alimentos sugiere que los humanos del Paleolítico tenían un profundo conocimiento de su entorno y de los recursos que este les ofrecía.

Además, este descubrimiento desafía que la carne es el principal impulsor de la evolución humana. El yacimiento de Gesher Benot Ya’akov ha resultado ser un tesoro arqueológico, proporcionando información invaluable sobre la cultura achelense de la Edad de Piedra.

Aparte de las herramientas de piedra, los arqueólogos han encontrado restos de plantas, semillas, frutos y partes de animales, lo que revela un estilo de vida en el que los humanos dependían tanto de la caza como de la recolección.

El análisis microscópico avanzado de estas herramientas ha permitido identificar restos de almidón, confirmando que se usaban para procesar alimentos vegetales.

Por otro lado, es importante destacar que las herramientas fueron recuperadas en la década de 1980 y almacenadas en condiciones estériles, lo que permitió a los investigadores realizar un análisis preciso y detallado.

Este estudio muestra que las sociedades paleolíticas recolectaban plantas desde diferentes distancias y las llevaban a un lugar centralizado para maximizar su valor nutricional.

El procesamiento de alimentos vegetales requería tecnologías específicas y un conocimiento avanzado, incluyendo la eliminación de toxinas en alimentos como las bellotas mediante cocciones prolongadas.

Importancia de este descubrimiento en el conocimiento de la evolución humana

La evidencia de que los carbohidratos eran parte fundamental de la dieta de los primeros humanos tiene implicaciones significativas para entender la evolución humana.

Se cree que los carbohidratos derivados de plantas fueron esenciales para el desarrollo del cerebro humano y una nutrición adecuada. Esta ingesta de carbohidratos habría proporcionado la energía necesaria para impulsar el desarrollo de habilidades cognitivas avanzadas y la expansión territorial.

El descubrimiento también subraya la importancia de las habilidades cognitivas y tecnológicas de las sociedades paleolíticas. La capacidad de recolectar, procesar y preparar alimentos vegetales, requería una organización social compleja y una transmisión de conocimientos a lo largo de las generaciones.

El procesamiento de alimentos vegetales implicaba técnicas como el pelado, machacado y tostado y un conocimiento profundo de los ciclos estacionales y los recursos disponibles.

Los investigadores destacan que la diversidad de alimentos encontrados en el yacimiento subraya la riqueza del ecosistema y la capacidad de los ancestros humanos para aprovechar una amplia variedad de recursos.

La recolección de alimentos y su preparación probablemente fomentaron la cooperación y el aprendizaje social dentro de las comunidades prehistóricas.