George Washington: vida e historia del primer presidente de Estados Unidos

George Washington es conocido como el “Padre de la patria” de Estados Unidos, ya que jugó un papel protagónico en la fundación de la nación. Su liderazgo durante la Guerra de Independencia y su presidencia sentaron las bases de la democracia estadounidense.

¿Cuándo nació y murió George Washington?

George Washington nació el 22 de febrero de 1732 en el condado de Westmoreland, Virginia, en una familia de terratenientes acomodados. Su infancia transcurrió en un entorno rural. Esto forjó en él un carácter disciplinado y práctico que mantuvo toda su vida.

Falleció el 14 de diciembre de 1799 en su plantación de Mount Vernon, Virginia, a los 67 años. Su muerte marcó el fin de una era en Estados Unidos.

¿Qué es lo más importante que hizo George Washington?

George Washington dejó un enorme legado, pero su contribución más significativa fue el liderazgo que ejerció durante la fundación de Estados Unidos como país independiente.

Fue el comandante en jefe del Ejército Continental durante la Guerra de Independencia y guio a las colonias americanas a la victoria contra Gran Bretaña. Esto, a pesar de que tenía recursos limitados y un ejército poco entrenado. Su estrategia de guerra de desgaste, combinada con victorias decisivas, fue definitiva para asegurar el triunfo.

Washington fue el primer presidente de Estados Unidos y estableció premisas fundamentales para la nueva república. Su decisión de limitar su presidencia a dos mandatos marcó una pauta democrática.

También promovió la unidad nacional en un país dividido por facciones políticas y regionales. Washington también fue un símbolo de virtud cívica, pues reforzó la idea de que el poder debe residir en el pueblo y no en un solo individuo.

¿Qué dijo George Washington sobre España?

La relación de George Washington con España fue básicamente diplomática. España jugó un papel importante durante la Guerra de Independencia Americana, ya que apoyó a las colonias contra Gran Bretaña.

España proporcionó ayuda financiera y militar a las colonias americanas, lo cual incluía suministros, armas y tropas. Bernardo de Gálvez, gobernador español de Luisiana, lideró campañas exitosas contra los británicos en el sur y esto alivió la presión sobre el ejército de Washington.

En una carta de 1780 al embajador español Juan de Miralles, Washington expresó su gratitud por el apoyo español. Sin embargo, como presidente mantuvo una postura de neutralidad en los conflictos europeos, incluyendo los que involucraban a España.

En su “Discurso de despedida” aconsejó a Estados Unidos evitar “enredos” con potencias extranjeras, lo cual incluía a España. Su postura era pragmática y pacífica. Esto se reflejó en las negociaciones del Tratado de San Lorenzo, un acuerdo que aseguró el acceso estadounidense al río Misisipi.

¿Cuál fue la causa de la muerte de George Washington?

La muerte de George Washington fue el resultado de una infección repentina que fue mal tratada. En la noche del 12 de diciembre de 1799, desarrolló fiebre y dolor de garganta tras pasar varias horas bajo la lluvia supervisando su plantación en Mount Vernon.

Los médicos, siguiendo las prácticas de la época, intentaron tratarlo con métodos como sangrías, purgas y aplicaciones de cataplasmas. Sin embargo, esto probablemente empeoró su condición.

La causa oficial de su muerte fue una infección respiratoria, posiblemente una infección estreptocócica de la garganta que se transformó en septicemia o neumonía. Washington murió en la madrugada tras una noche de sufrimiento.

¿Cuántos años estuvo George Washington en el cargo de presidente?

George Washington fue elegido como el primer presidente de Estados Unidos en 1789 y adelantó dos mandatos consecutivos. Renunció al cargo en 1797. Esto significa que tuvo un mandato de ocho años, del 30 de abril de 1789 al 4 de marzo de 1797.

En las dos elecciones en las que participó fue elegido por unanimidad, lo cual es un logro único en la historia estadounidense. Su decisión de no buscar un tercer mandato estableció un precedente de liderazgo limitado que fortaleció los principios democráticos del país.

El legado del presidente

Washington no fue un genio de la retórica ni un intelectual brillante. Lo suyo era otra cosa: transmitía confianza. Durante la guerra de independencia, esa cualidad fue tan valiosa como las armas. Sus tropas, mal equipadas y con hambre, lo siguieron porque veían en él a un líder que no abandonaba el barco. Su paso por Valley Forge, compartiendo frío y penurias con sus hombres, consolidó esa imagen de alguien que luchaba codo a codo por la causa común.

Pero quizás el momento que más define su legado ocurrió al final: cuando eligió retirarse tras dos mandatos. En una época en que los líderes solían perpetuarse en el cargo, Washington enseñó que también hay grandeza en dar un paso al costado. Esa costumbre de la “doble presidencia” duró hasta que fue incorporada a la Constitución casi siglo y medio después.

En su discurso de despedida, dejó otra advertencia que sigue vigente: cuidarse de las divisiones partidistas y de las alianzas extranjeras demasiado estrechas. Los Estados Unidos no siempre siguieron ese consejo, pero ahí quedó su voz como recordatorio de que los excesos de la política interna y la dependencia externa podían ser peligrosos.

Por supuesto, Washington también tuvo sus sombras. Fue dueño de esclavos y no tomó decisiones decisivas contra la esclavitud, una contradicción que hoy resulta difícil de obviar. Su figura no es intocable, y reconocer esos límites lo vuelve más humano.

