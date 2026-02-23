Descubrimiento inaudito que reescribe la historia: los neandertales tenían problemas para la gestación por el gen gen PIEZO1

Durante siglos, investigadores de todo el mundo han tratado de reconstruir la historia de los neandertales a través de sus herramientas y restos fósiles, pero hay una cuestión que continúa siendo un misterio: ¿por qué desaparecieron hace unos 40.000 años mientras Homo sapiens prosperaba? Ahora, un estudio publicado en Journal of Reproductive Immunology, sugiere que la respuesta podría estar relacionada con la biología reproductiva y con las diferencias genéticas entre ambas especies.

A lo largo de la historia, entre un 30 y un 40% de los bebés no cumplían un año y más de la mitad morían antes de los 18. Asimismo, se calcula que cinco de cada mil mujeres morían al momento del parto debido a complicaciones obstétricas, como hemorragias o infecciones, muchas de las cuales se derivaban de la falta de recursos básicos y asistencia sanitaria. En este contexto, los neandertales no eran una excepción; la investigación publicada en Journal of Reproductive Immunology plantea que la preeclampsia y la eclampsia pudieron contribuir a su desaparición.

Una amenaza desconocida para los neandertales

La preeclampsia y la eclampsia representan la primera enfermedad documentada en la historia escrita hace más de 5.000 años. Estos trastornos, exclusivos de Homo sapiens entre unas 4.300 especies de mamíferos, podrían haber representado un gran desafío reproductivo para los neandertales.

Se originan por una invasión incompleta del trofoblasto profundo en las arterias espirales maternas, esencial para nutrir el cerebro del feto, que demanda gran cantidad de energía, lo que conduce a insuficiencia placentaria y restricción del crecimiento fetal. En humanos, la eclampsia ocurre de forma natural en aproximadamente el 1 % de los embarazos, mientras que la preeclampsia afecta entre el 2 % y el 8 %.

La preeclampsia de inicio temprano (antes de las 34 semanas) surge por la falta de tolerancia inmunitaria materna hacia los antígenos paternos, provocando un rechazo parcial del feto y una remodelación insuficiente de las arterias.

«Los neandertales, que compartían una placentación hemoquiral profunda similar, pero que posiblemente carecían de esta adaptación debido a divergencias genéticas (por ejemplo, genes imprintados, interacciones KIR-HLA y variantes del gen PIEZO1), probablemente sufrieron incidencias más altas, exacerbando vulnerabilidades demográficas como poblaciones pequeñas e endogamia», explican los autores del estudio.

Variantes genéticas y cruces con Homo sapiens

A esto se suma un factor genético aún más sutil pero igualmente letal. Una investigación del Instituto de Medicina Evolutiva de Zúrich señala que los neandertales y los humanos modernos tenían diferencias significativas en el gen PIEZO1, encargado de regular la función de los glóbulos rojos.

Los neandertales tenían una versión de este gen que favorecía la retención de oxígeno, una ventaja en climas fríos y hostiles. Sin embargo, cuando comenzaron los cruces con Homo sapiens, esa «ventaja» se volvió en su contra. Las mujeres híbridas, con ascendencia mixta entre ambas especies, habrían enfrentado dificultades en la oxigenación del feto, provocando abortos espontáneos o hipoxia fetal.

El fenómeno se describe como una especie de «rechazo» biológico que debilitaba progresivamente la capacidad reproductiva de las poblaciones mixtas. Los científicos comparan este proceso con la corrosión de un metal: no destruye de golpe, pero debilita generación tras generación.

John Hawks, antropólogo de la Universidad de Wisconsin, lo compara con el factor Rh, conocido hoy en obstetricia como una incompatibilidad sanguínea que puede poner en riesgo el proceso de gestación. April Nowell, arqueóloga de la Universidad de Victoria, subraya que este hallazgo es «una pieza esencial del rompecabezas evolutivo».

¿Desaparecieron realmente?

Por otro lado, un estudio publicado en la revista Nature Scientific Reports refuta la teoría de que los neandertales se extinguieron. Los investigadores plantean que no llegaron a desaparecer por completo, sino que fueron absorbidos genéticamente por el Homo sapiens.

El trabajo, liderado por Andrea Amadei y su equipo de investigadores de la Universidad de Roma Tor Vergata, emplea un modelo matemático que evalúa cómo la convivencia prolongada entre neandertales y humanos modernos pudo conducir a una fusión progresiva de sus genes. Según la investigación, este proceso habría requerido un intervalo de entre 10.000 y 30.000 años y se habría producido en Eurasia.

Los científicos afirman que, según los análisis de ADN disponibles actualmente, las personas de ascendencia no africana conservan entre un 1 % y un 4 % de material genético neandertal. Una huella que respalda la idea de que la desaparición de los neandertales no fue un proceso abrupto, sino una transición lenta marcada por el contacto continuado con los Homo sapiens.

Amadei enfatiza que la absorción genética podría explicar el declive de esta especie sin descartar otros factores. Las simulaciones se basan en tasas de natalidad de comunidades cazadoras-recolectoras actuales para estimar cómo pequeños grupos neandertales pudieron quedar diluidos dentro de la población humana. Así, aunque los neandertales como tal desaparecieran, este estudio afirma que llevamos parte de su ADN dentro.