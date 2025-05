Los arqueólogos no dan crédito: encuentran una «sala de drogas» oculta en una ciudad de Perú de hace 2500 años

Un reciente estudio publicado en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ha sacudido el campo de la arqueología andina.

Un grupo de investigadores liderados por Daniel Contreras, de la Universidad de Florida, analizaron un conjunto de artefactos hallados en una galería clausurada dentro de un antiguo centro ceremonial ubicado en los Andes peruanos, concretamente en Chavín de Huántar.

La estructura, cerrada de forma intencionada hacia el año 500 a.C., fue excavada por primera vez en 2017. El hallazgo, tal y como informa Live Science, aporta pruebas materiales sobre el uso controlado de sustancias psicoactivas en contextos religiosos y políticos de hace más de 2.500 años.

Hallan artefactos rituales con restos de nicotina y DMT en Perú

Dentro de esta cámara sellada, los arqueólogos encontraron 23 instrumentos elaborados con huesos y conchas marinas. Algunos eran tubos delgados, y otros, cucharas pequeñas. Los tubos pueden haber sido elaborados con las alas de un halcón peregrino (Falco peregrinus).

Al analizar los residuos orgánicos adheridos a 6 de estos objetos, el equipo detectó nicotina, probablemente proveniente de especies silvestres de tabaco. Pero lo más revelador fue la presencia de dimetiltriptamina (DMT), un potente alucinógeno natural presente en varias plantas sudamericanas, incluida la vilca (Anadenanthera colubrina).

Posteriormente, estudios microbotánicos adicionales confirmaron el uso de estas especies como parte de prácticas rituales inhalatorias.

Uso de alucinógenos en rituales restringidos a las élites andinas

Los tubos, comparables a inhaladores ceremoniales, habrían servido para consumir rapé alucinógeno, un polvo elaborado a partir de vilca secada, tostada y molida.

Estos instrumentos se encontraron en zonas de acceso limitado dentro del complejo, lo que sugiere un uso exclusivo por parte de líderes o figuras de poder.

Contreras explica que estas experiencias psicoactivas estaban probablemente reservadas a una élite espiritual, encargada de guiar ceremonias o interpretar visiones.

El consumo ritual de drogas como herramienta de control social en Perú

Los autores del estudio proponen que estas prácticas psicodélicas no tenían un objetivo espiritual exclusivamente, sino también político. Las sustancias alucinógenas podrían haber sido utilizadas para reforzar la autoridad de una casta dirigente, separándola simbólicamente del resto de la población.

Al limitar el acceso a estas experiencias trascendentales, las élites podían justificar su estatus superior mediante una conexión privilegiada con lo divino o lo sobrenatural.

Un precedente del poder ritual en los antiguos Andes

Este descubrimiento proporciona evidencia tangible de cómo el consumo ritualizado de drogas pudo jugar un papel clave en la consolidación de jerarquías sociales mucho antes del surgimiento del Imperio Inca.

Para los investigadores, prácticas como estas anticipan las dinámicas de poder que luego caracterizarían a civilizaciones como Tiwanaku, Wari e Inca. Además, plantea una hipótesis poderosa: que la desigualdad pudo haber sido legitimada mediante experiencias sagradas diseñadas para impresionar y convencer a la población.

«Estos resultados sugieren que se necesita trabajo adicional para comprender completamente la importancia de las sustancias psicoactivas en los antiguos Andes», señala Live Science.

Este descubrimiento confirma el uso de sustancias psicodélicas en rituales preincas en Perú y ofrece una perspectiva sobre cómo estas prácticas pudieron estar intrínsecamente ligadas a la estructura de poder.