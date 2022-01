El pasado miércoles 19 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva gala de ‘Secret Story’ presentada por Carlos Sobera. A pesar de que no había pasado ni una semana desde que comenzó el concurso, ya han tenido lugar los primeros enfrentamientos, así como pactos en las nominaciones. Pero, sin lugar a dudas, fuimos partícipes de un momento de lo más doloroso con Virginia.

La concursante recibió una complicada noticia del exterior: su abuela había fallecido. La organización era consciente de la importancia de esta información para Virginia, por lo que decidieron llevarla al Cubo para darle a conocer lo sucedido. Ella, en todo momento, se mostró muy tranquila pese a la profunda tristeza que sentía.

Es más, no dudó en recordar todos y cada uno de los buenos momentos que había pasado junto su abuela que, según Virginia, se caracterizaba por tener un gran sentido del humor y mucha alegría. Por si fuera poco, reconoció que no se había quedado con ninguna cuenta pendiente con ella.

Virginia: «Estoy bien. Todo lo bueno que viví con ella ya no se iba a repetir por su enfermedad» Todo nuestro cariño a su familia ❤️ #SecretGala1 pic.twitter.com/F5SQtbGpki — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 19, 2022

Una vez regresó a la casa, Virginia se lo contó a sus compañeros. Estos no dudaron en abrazarla fuertemente. La joven reconocía que, aunque todavía tenía que asimilar lo que acababa de suceder, lo cierto es que estaba tranquila porque su abuela había fallecido sin sufrir. La andaluza hizo una reflexión: “Estoy triste por no poder vivir esos momentos, pero no los iba a poder vivir porque la enfermedad estaba muy avanzada”.

Además, añadió: “He vivido con ella todo lo que tenía que vivir, la he disfrutado lo que la he tenido que disfrutar. No me quedo con nada, estoy súper contenta de todo lo que he vivido junto a ella”. En el Cubo, la joven tuvo la oportunidad de ver diversos vídeos en los que su abuela todavía estaba bien, algo que la gaditana había pedido para poder despedirse de ella.

La reacción que tuvo Virginia ante esta dolorosa noticia fue muy bien recibida por los espectadores de ‘Secret Story’. Muchos son los que se sintieron identificados con ella, por la forma de gestionar esta noticia pero, sobre todo, por todo lo que estaba sintiendo en estos momentos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para la concursante.

Es decir, que ha fallecido la abuela de Virginia y la muchacha, cómo ha podido, lo ha estado sobrellevando y no ha montado un espectáculo, y luego hay otros/as en la casa que arman el drama por gilipolleces #SecretGala1 — Heartless ♀ (@Sweet_poison_93) January 19, 2022

Estoy emocionadisima con lo de Virginia. Mi abuela también tuvo Alzheimer y lloré de alivio cuando se fue. Es una enfermedad durísima 💔 #SecretGala1 — Neska (@nes_ka07) January 19, 2022

En este tema he entendido a Virginia 100%. Llega un momento de esa puta enfermedad en la que terminas sintiendo alivió por ella. #SecretGala1 — Alba ✨ (@AlbaMinuchi) January 19, 2022

Pues aunque parezca lo políticamente incorrecto, yo aplaudo que Virginia no haya abandonado tras el fallecimiento de su abuela. No puede hacer nada saliendo, seguramente haya podido tener contacto con su familia y renunciar a todo no arreglaría nada… 💔#SecretGala1 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) January 19, 2022