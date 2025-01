El 2025 ha comenzado fuerte en la programación de Mediaset España. Además de presentar la nueva edición de GH DÚO, los espectadores de la cadena han sido testigos del estreno de La isla de las tentaciones 8. El popular reality muestra como algunas parejas deciden viajar hasta República Dominicana con el objetivo de poner a prueba su historia de amor. Un reto donde el objetivo es no caer en la tentación y el cuál son muy pocas las parejas que lo superan. De hecho, esta nueva temporada del formato ha presentado a participantes como Gerard Arias y Alba García.

Tal y como se ha podido ver durante las primeras entregas, Alba tuvo una reacción explosiva al ser conocedora de que su ex amiga, Aída, era una de las tentadoras que estaba detrás de su chico. De hecho, y lejos de quedar ahí, Gerard escogió a Aída en la ceremonia de collares para tener su primera cita. Una situación que generó una enorme ansiedad en la joven. Pero, lo que los fans de La isla de las tentaciones 8 no saben es que Gerard no se ha dado a conocer públicamente y por primera vez en este programa.

Bombero de profesión, el participante trabajaba como tal en un parque de bomberos privado en Lisboa. Además, antes de acudir al programa de Telecinco, también era empresario, propietario de un pub en su ciudad natal, y modelo. De hecho, fue imagen para varias campañas publicitarias importantes.

Pero, a nivel televisivo, La isla de las tentaciones 8 no es el primer proyecto del joven. En el 2023, Gerard formó parte de 24 horas para enamorarte, un programa de Mtmad donde varias caras conocidas se atrevían a tener citas con el objetivo de encontrar a su pareja ideal. De esta manera, el manchego alternó su rol y se convirtió en uno de los solteros que intentaba conquistar a Gala y a Carlota.

Durante esta participación, Gerard tuvo la oportunidad de conocer de cerca a la ex tronista de Mujeres y hombres y viceversa, así como a la actriz de La que se avecina. Pero, su mayor conexión surgió con Gala. En el caso de la actriz de la serie de Mediaset España, ambos sintieron una gran química y disfrutaron de diversas veladas juntos. Pero, la chispa no surgió.

¿Cuándo se emite ‘La isla de las tentaciones 8’?

La nueva temporada de La isla de las tentaciones 8 ha llegado pisando fuerte a Telecinco, y los datos de audiencia lo reflejan a la perfección. Cada lunes, a partir de las 22:00hrs (hora antes en las islas Canarias), el programa emite un nuevo episodio del formato. Además, a partir de la próxima semana, también habrá una segunda emisión el miércoles.

Una emisión que se puede ver, como comentábamos en líneas anteriores, en Telecinco. Por ello, tan solo será necesario tener sintonizado este canal en la televisión. Por el contrario, en el caso de no disponer de este dispositivo, también es posible ver el programa a través de la app de Mitele.