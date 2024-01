‘De viernes’ entrevista hoy a la invitada que no gustará a Bertín Osborne

De viernes sigue contando con grandes invitados para atraer a la audiencia en una noche en la que Bertín Osborne y Mar Flores estarán muy pendientes de lo que en el plató pase. Estos son los invitados de hoy de Santi Acosta y Bea Archidona a partir de las 22:00 h.

La primera en sentarse ante las cámaras del espacio de Telecinco será Gabriela Guillén, la madre del último hijo de Osborne reaparece solo unos días después de dar a luz. Hablará de qué planes tiene a partir de ahora y de si el cantante y presentador se ha interesado por el pequeño.

Tal y como contó en una exclusiva, no tiene pensado ejercer de padre y todo apunta a que este culebrón no acabe aquí. Es muy probable que en las siguientes semanas se hable de una posible prueba de paternidad y de si se hará cargo del niño.

Pero Gabriela no será la única invitada de la noche, porque otro hijo de una famosa volverá a hablar de su infancia. Como ya hiciera Ángel Cristo, Isa Pantoja o el hijo de María Jiménez, esta noche es el turno del hijo de Mar Flores.

Carlo Costanzia se encuentra en una complicada situación judicial después de ser condenado a 21 meses por una estafa en la venta de coches de lujo y por la que lleva una pulsera telemática y duerme en un centro de internamiento.

Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, se sienta en #DeViernes para hablar de su traumática infancia, llena de adicciones

Pero eso no le impide seguir con su carrera como actor y acudir a entrevistas como la de De viernes, en la que hablará de su dura infancia. «Mi infancia fue difícil, nunca he sido feliz. Mis padres se separan cuando yo tengo apenas un año, esa separación tan mediática y tan dramática a mí me conlleva que en el colegio los mayores te insultan, son cosas bestias e insultos fuertes a mi madre», es lo que cuenta en el adelanto ofrecido.

Lo que más le dolía de aquella época eran los insultos y titulares que sufría su madre, una de las personas más famosas de España en los años 90. «Son cosas muy bestias, insultos muy fuertes a mi madre, por los titulares que podía haber de ella. Un niño es pequeño, pero entiende las cosas. Era llegar a casa y estar mal», confiesa ante las cámaras.

Todo esto es lo que se podrá ver esta noche a las 22:00 h en una nueva entrega de De viernes, en Telecinco.