El sonido caribeño-electrónico de Bomba Estéreo protagoniza la tercera semana de Es Jardí

Tercera semana de música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos en Es Jardí. El Mediterranean Boutique Festival continúa su programación en el Recinto Mallorca Live de Calvià este sábado 26 de julio con una de las bandas de fusión más influyentes del mundo, la formación colombiana Bomba Estéreo.

El Mediterráneo y el Caribe se darán la mano en el jardín de Calvià donde sonará la mezcla de música del caribe con música electrónica de la banda colombiana liderada por la cantante, artista y compositora samaria Li Saumet, quien por medio de sus letras ha marcado un estilo único en la música latinoamericana. El alma de esta banda y su esencia es el Caribe; los colores, frutas, sonidos y cultura de esta región que atraviesa toda Latino América.

Bomba Estéreo irrumpió con fuerza en la escena alternativa global con su exitoso debut de 2010 Fuego, posicionándose desde entonces como una de las bandas de fusión más influyentes con canciones convertidas en himnos como Soy yo y To my love. Bad Bunny (su tema Ojitos Lindos tuvo un impacto sísmico en su carrera), Manu Chao, Arcade Fire, Sofi Tukker y Rawayana (con el que se sumaron para ASTROPICAL su último trabajo), son algunos de los artistas que les han acompañado en un camino de más de 20 años y más de 1.000 shows alrededor del mundo.

Es Jardí ha estrenado este año su nuevo concepto para las tardes de verano del festival, recibiendo a los asistentes a su entrada al festival en el Escenario Sa Clariana. La artista menorquina María Florit, la banda The Mirror Three desde Formentera y los proyectos mallorquines Ange, The Little Kiss, La Canija y Tinons March Quartet ya han pasado por dicho escenario, que acoge las más interesantes y variadas propuestas de la escena musical de las Islas Baleares.

Este sábado 26 de julio, la DJ balear Tere G se encargará de hacer bailar a los asistentes desde su llegada al jardín mediterráneo con una de sus divertidas sesiones, tan conocidas en la escena nocturna y de festivales de la isla.

Closing Party con Children of the ‘80s y Ryan Paris

La tercera edición de Es Jardí llegará a su fin el 30 de agosto de la mano de Children of the ‘80s, la gran fiesta que sigue de aniversario, celebrando 10 años de inolvidables noches bailando y recordando una época irrepetible.

Para poner el broche de oro del festival, el artista especial invitado será Ryan Paris, artista italiano quien alcanzó el éxito internacional en la década de los ochenta con todo un clásico, Dolce Vita y un verdadero himno.

Experiencia gastronómica y actividades para todos los públicos

Con la gastronomía como uno de los grandes pilares de Es Jardí, esta tercera edición vuelve a contar con una oferta variada (con opciones sin gluten, vegetarianas y veganas) y con empresas de restauración de la isla que trabajan con productos de proximidad: La Rosa, Beewi, Beewi Beach, Can Company e Indivisible. También ofrecen sus productos Viandas Salamanca y Don’t Cry. Por su parte, la zona Premium cuenta con KM1, que ofrecerá de aperitivo una gilda acompañada con degustación de vermut de Mallorca.

La experiencia gastronómica y musical no estaría completa sin las actividades para todos los públicos (actuaciones de acróbatas, pintacaras, espectáculos de malabares y de fuego…) así como el rincón para los más pequeños, Es Jardinet.

Entradas de grada, VIP y Premium

Es Jardí se puede vivir de muchas maneras gracias a los diferentes tipos de localidades. La grada ofrece comodidad con un asiento reservado y una perfecta visibilidad frontal del escenario; la entrada VIP permite vivir los espectáculos desde un espacio exclusivo con barra, baños y acceso al lateral del front row del escenario, con acceso prioritario, zona chill, copa de bienvenida y plaza de parking (mínimo 2 personas por coche).

La experiencia más exclusiva del festival la ofrece la entrada Premium, con mesa reservada en la tarima con servicio de mesa, amenities durante los conciertos, botella de alcohol con 8 refrescos, carta premium de bebida y coctelería así como acceso prioritario, acceso a la zona VIP, y plaza de parking (mínimo 2 personas por coche).

Toda la información sobre los diferentes tipos de entradas está disponible en www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial del festival, Entradas.com.