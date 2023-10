Victoria Beckham recuerda su etapa en España junto a David Beckham: «Era la villana»

David Beckham y Victoria Beckham se han convertido en una de las parejas más consolidadas de los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Los dos tienen muchísimas cosas que contar de su historia, de ahí que Netflix haya aprovechado la oportunidad de trabajar con ellos en un documental.

Beckham, que es el nombre que recibe este proyecto, consta de cuatro capítulos. En ella, no solamente se narra la vida y trayectoria profesional del ex futbolista, sino también se dan detalles de su historia con la que fuera integrante de Spice Girls. Inevitablemente, también se habla de la etapa en España de la familia Beckham.

Debemos recordar que, entre los años 2003 y 2007, el británico jugó en el Real Madrid. Por lo tanto, tanto su mujer como sus hijos, pusieron rumbo a Madrid para vivir en esta ciudad durante cuatro temporadas. Muchos fans no logran olvidar esta etapa, y muchos de ellos de manera negativa por diversas cuestiones.

Por todos es conocido que Victoria Beckham no estaba del todo feliz en España. Es más, llegó a decir que nuestro país «olía a ajo». Dadas las circunstancias, y todo lo que acarreó esa frase, la propia protagonista de la historia se vio en la obligación de aclarar hace años que, en realidad, ella jamás pronunció esa frase.

«Jamás diría lago que mostrara tan poco respeto y que, además, no tiene nada que ver con la realidad», aseguró en una entrevista con Vanity Fair. En el documental de Netflix, la también diseñadora ha vuelto a hablar de esa frase y, sobre todo, lo que supuso para su vida. En todos los aspectos.

«Yo era la villana. Dijeron que yo odiaba España y que olía a ajo. Yo no dije nunca eso», incidió. «Sabían que no podía mudarme por el colegio de los niños (…) Todo lo que hacía lo inventaban o lo sacaban de contexto, pero el problema nunca fue España. Fue la peor época de mi matrimonio», reconoció. «No os puedo describir cómo nos afectó, nunca en mi vida había sido tan infeliz», desveló la ex integrante de Spice Girls.