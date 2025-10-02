Vicente Vallés se pronuncia sobre Pedro Sánchez en ‘El Hormiguero’: «Debería tener consecuencias, pero…»

Vicente Vallés tuvo este miércoles una noche muy movida, algo que es habitual cada vez que acude a El Hormiguero. Tras presentar la edición nocturna de Antena 3 Noticias, el periodista tuvo que recorrer los casi 20 kilómetros que separan los estudios de Antena 3, situados en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, para llegar al plató de Pablo Motos, que se encuentra en la calle Alcalá de Madrid. Una vez allí, habló de su nuevo libro, titulado La caza del ejecutor, pero también tuvo tiempo para hacer un análisis de la situación que vive el Gobierno de Pedro Sánchez, que vive en una crisis constante por culpa de los casos de corrupción que le rodean y la falta de apoyos de sus socios de investidura.

Tras hablar de la nueva novela de su invitado, el valenciano ha querido hablar de las últimas declaraciones del presidente del Gobierno, en las que deja claro que pretende presentarse a las próximas elecciones: «Pedro Sánchez ha dicho que no tiene fecha de caducidad, ¿dirías que aguantará? No sé si es una pregunta que te hacen mucho», le dijo. «Todos los días», respondía rápido Vallés, que no ha dudado en comparar a Sánchez con Trump, aunque le mete dentro de un grupo grande en el que «cada vez más políticos en Occidente» copian la forma de comunicar del presidente de Estados Unidos: «Se han ido normalizando tácticas de comunicación y formas de hacer política propias de Donald Trump», aseguraba ante las cámaras.

Como no podía ser de otra manera, el presentador de El Hormiguero también ha tocado la corrupción que no deja de salpicar al Gobierno, sacando «el caso de su mujer, su hermano, Ábalos y Cerdán». Ahí, Vicente era tajante: «Los casos de corrupción nunca deberían considerarse como normales, en caso de que sean casos de corrupción. Eso al final lo tendrá que determinar la justicia».

«La parte penal queda en manos de las jueces, si es que existe», ha querido recordar, pero también deja claro que los ciudadanos deben tener clara su opinión y hacerla saber con su derecho al voto cada cuatro años. «No está en manos de los jueces, está en las de los ciudadanos. Cada uno puede considerar si es ético o no determinado tipo de actuaciones que podamos conocer», aseguraba.

«La ética sí que debe ser fuente de decisiones políticas, más allá de los juicios o supuestas condenas», de esta manera pedía el invitado de El Hormiguero que desde el PSOE y sus socios de Gobierno se tomasen medidas por lo que está pasando.

«Si se determina que determinado tipo de comportamientos son poco éticos, eso debería tener consecuencias políticas. Deberían, pero no las tienen», lamentaba el presentador de informativo nocturno de Antena 3, que lleva años siendo uno de los azotes de Sánchez en televisión.

El nuevo libro de Vicente Vallés

El periodista es conocido por conducir el informativo nocturno con más audiencia de España, pero también es un apasionado de la política exterior, algo a lo que puede dar rienda suelta en sus novelas. Aunque en La caza del ejecutor hay muchos momentos que recuerdan a la vida real, se trata de una ficción.

En esta historia cuenta como Mijaíl Serkin, máximo responsable del servicio de inteligencia exterior ruso, huye con su familia a las Islas Maldivas, aunque termina siendo asesinado. Como si de un retrato de Vladímir Putin se tratase y de la situación geopolítica actual, Vallés cuenta como una investigadora del CNI une fuerzas con un compañero de la CIA para descubrir quién es el asesino de su colega ruso.