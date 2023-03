Vicco anuncia fecha de estreno de ‘Me muero x ti’, su nuevo single

No ganó el Benidorm Fest, pero el éxito de Vicco y su Nochentera es innegable. La catalana se ha convertido en una de las artistas revelación del momento, tras haber conquistado al público con su propuesta musical para representar a España en Eurovisión 2023.

Nochentera no tardó en posicionarse como una de las favoritas del Benidorm Fest. Con más de 21 millones de reproducciones en Spotify y 6,8 millones de visualizaciones en YouTube, está siendo uno de los grandes hits nacionales de este 2023. Y Vicco ya ha puesto fecha a su próximo lanzamiento.

A través de sus redes sociales, la artista ha sorprendido a sus fans con el anuncio del lanzamiento de su próximo single. Bajo el título de Me muero x ti, Vicco lanzará su nuevo tema este 31 de marzo. Una canción de la que ha dado más detalles a través de sus redes.

ME MUERO X TI 💕🧑🏼‍🚀🚀🪐 31/03

Link presave https://t.co/4j6dIKwY2i pic.twitter.com/5HuojANrR4 — V I C C O (@vicco_music) March 26, 2023

«Me muero x ti es la primera canción que compuse para esta nueva etapa, con este tema conseguí desbloquear mi inspiración en cuanto a mi música. Después de muchos años escribiendo para otros me había olvidado un poco de mi esencia», confiesa la artista.

Y añade: «Me muero x ti habla de amor, que es algo que vais a ver mucho en mi música. Me vais a conocer más como artista y como persona. Estoy feliz de que por fin después de un año y medio todo esto vea la luz, esta nueva era se viene fuerte».

Una canción que sigue el pop electrónico de Nochentera, cuya inspiración visual ha sido el videoclip de Oops I did it again, de Britney Spears, tal y como se puede ver en la portada y en el teaser del videoclip. Y este jueves sus fans por fin podrán escuchar Me muero x ti un nuevo adelanto de su proyecto musical.