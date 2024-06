‘Tu cara me suena’ ya tiene ganador de la Gala 8 del programa

Tu cara me suena vuelve a ver como una concursante se estrena como ganadora de una de las galas en su octava semana de programa. Esta vez han sido una de las participantes que más ha mejorado con sus imitaciones desde que comenzase el concurso la que se ha llevado el premio.

Tras ver como se estrenaba Supremme de Luxe hace solo una semana como ganadora, los cantantes profesionales han decidido ponerse serios y no dejar que les vuelvan a adelantar sus rivales. Raoul Vázquez, David Bustamante y Conchita se han jugado la victoria hasta el final, volviendo a imponer su ley gracias a sus voces. En cambio, Julia Medina no ha conseguido un buen botín de puntos con su imitación de Pablo Alborán.

Bustamante se ha lucido con una emocionante imitación del grupo Sin bandera, uno de los mitos del pop mexicano desde hace años. El cántabro ha tenido la ayuda vip de Noel Schajris, el 50 % de la banda. Con su balada titulada Que lloro, han conseguido emocionar a todo el público.

Raoul Vázquez ha salido al escenario teniendo la tranquilidad de ser líder destacado de la clasificación, pero sin perder el ritmo para no dejar a los demás que se acerquen. Su reto de la noche no ha sido nada fácil, ya que ha tenido que imitar a Neil Diamond y cantar su canción Sweet Caroline, todo un clásico para los espectadores de Tu cara me suena.

Pese a que ha bordado su actuación, Lolita le ha dejado claro que repartiría los puntos entre sus compañeros para animarles a seguir trabajando semana a semana. Pese a pueda ser un mensaje confuso, ha sido una forma discreta de decirle que sigue siendo el gran favorito a la victoria y que merecía los 12 puntos, pero que prefería no dárselos.

El gran reto de Conchita

La cantante se ha enfrentado a una canción alejada de su registro al tener que imitar a Ptazeta, una de las cantante de urbano más potentes del momento, en su Bizarrap Music Sessions 45. La artista ha llegado a esta gala en un gran momento después de conseguir entender la mecánica y de entrar en ella. Tras su actuación, Chenoa le ha dejado claro que ha estado «impecable e implacable», dejando claro que le daría una gran puntuación.

¿Quién ha ganado la Gala 8 de Tu cara me suena?

Tras las votaciones del público y el jurado, la cantautora se ha impuesto con 24 puntos por primera vez a David Bustamante (22), Raoul Vázquez (20) y Raquel Sánchez Silva (18). Sorprendente ha sido el puesto de Julia Medina, que ha pasado ha ocupar la penúltima posición con tan solo 11 puntos, luchando con Valeria Ros y Miguel Lago por los últimos puestos.

Conchita ha decidido destinar los 3.000 euros del premio a los niños, que para ella son los más desfavorecidos, por eso los destina a Adelias, una asociación que ayuda a niños enfermos de Marruecos.

Con las puntuaciones de esta gala, la clasificación general del programa sufre ligeros cambios, teniendo todavía a Raoul Vázquez en lo más alto con 164 puntos. David Bustamante sube a la segunda posición (148), Julia Medina (142) y Conchita se acerca a los primeros puestos con 139 puntos, empatada con Supremme de Luxe.