‘Tierra amarga’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 61 donde, entre otras cuestiones, fuimos partícipes de cómo Hünkar se lamenta de todo lo que ha hecho en los últimos meses.

Demir, por su parte, se planteó la posibilidad de salvar a Züleyha de la cárcel. Eso es exactamente lo que Hünkar, Fekeli, Yilmaz y el resto esperaban. Pero nada más lejos de la realidad. El marido de Züleyha hace saber al juez cuantísimo ama a su mujer, pero también le confiesa lo mucho que ha sufrido por su culpa.

Es tan sumamente duro en sus declaraciones, que el juez no tiene dudas: Züleyha debe permanecer en prisión. Müjgan, por su parte, decide dejar a su hijo en manos de Behice para que éste pueda ver a Yilmaz. Lo que nadie sabe es que la doctora quiso aprovechar esa ausencia para tratar de quitarse la vida. No sin antes dejar una carta de despedida a su marido.

Después de todo, por fin hemos podido saber lo que sucede en el episodio 62 de ‘Tierra amarga’. Así pues, somos partícipes de cómo Züleyha, con el dinero que Yilmaz ha enviado a prisión, ha sido declarada propietaria de la sala. Aun así, no deja de llorar por lo mucho que desea ver a sus hijos. Antes de que se dé cuenta, la joven enferma y es trasladada al hospital.

Es allí donde Sabahattin determina que ha sido envenenada. Inmediatamente los ojos van hacia Demir, siendo el único sospechoso de esta situación. A pesar de todo, Züleyha continúa en peligro en el hospital. La noticia corre como la pólvora en Çukurova, por lo que Hünkar y Yilmaz no tardan en visitarla.

La joven todavía no ha recuperado el conocimiento cuando el empresario llega para estar a su lado. Cuando abre los ojos se encuentra con Hünkar, a quien hace prometer que cuidará de su hijo si a ella le pasa algo. Çetin y Fekeli son víctimas de un cara a cara, pero también éste y Yilmaz se ven en una complicada situación. Tanto es así que Fekeli no tarda en apuntarse a sí mismo con la pistola de su hijo. ¿Qué ocurrirá? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.