‘Tierra amarga’, capítulo 131: Fikret llega a la mansión para atacar a Çolak

Tierra amarga, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega tanto en Antena 3 como en ATRESplayer Premium.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 130 de Tierra amarga. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Züleyha se muestra verdaderamente conmocionada por el cierre de la mansión Yaman. Pero no solamente eso, sino también por el secuestro del hijo de Müjgan.

Hakan ha logrado que Müjdat y las personas que trabajan con él sean arrestadas por las autoridades de Çukurova. Züleyha sigue sin confiar en el empresario a pesar de que ha salvado a Kerem Ali. Fikret tiene un enfrentamiento con Hakan mientras que las cosas entre Betül, Abdülkadir y Çolak comienzan a complicarse por momentos.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 131 de Tierra amarga. Así pues, observamos cómo Sermin toma la decisión de regresar a Estambul con Betül. Antes de que esto suceda, Çolak enloquece. Hasta tal punto de asaltar la mansión con todos y cada uno de sus hombres.

En el momento en el que Fikret llega a la mansión, no tarda en tener un fortísimo enfrentamiento con Çolak. Hakan tratará por todos los medios de convencer a Züleyha de que está equivocada, pero no lo logra. Lejos de que todo quede ahí, Fikret y Züleyha deciden unirse para celebrar el cumpleaños de Kerem Ali. No te pierdas los próximos capítulos de Tierra amarga en Antena 3 y ATRESplayer Premium.