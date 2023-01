‘Tierra amarga’, capítulo 130: Züleyha tiende una trampa a Betül y destapa su gran mentira

Tierra amarga, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, no está dejando indiferente a nadie. ¡Ni mucho menos!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 129 de Tierra amarga. Así pues, observamos cómo Züleyha no duda en apuntar a Hakan con un arma. Afortunadamente, Fikret aparece para evitar que la joven cometa una auténtica locura. Tras el embargo de la mansión, el sobrino de Ali Rahmet se dispone a hacerse con la cantidad de dinero que solicitan.

Lo que nadie espera es que, de un instante a otro, aparezca el hermano de Müjgan reclamando 10 millones de liras para poder entregarle el bebé al joven. Züleyha es consciente de que Kerem Ali es prioridad en estos momentos. Por lo tanto, decide vender sus joyas para tratar de solventar la deuda. Por fortuna, consiguen recuperar a Kerem Ali.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 130 de Tierra amarga. De esta manera, Fikret se ve sorprendido por una inesperada llamada del fiscal. Éste no tarda en citarle en el juzgado para que sea consciente de lo que han descubierto. Al parecer, el hombre que se presentó en la mansión Yaman diciendo que, en realidad, era el hermano de Müjgan no es más que un impostor.

El tío de Kerem Ali falleció tan solo un mes atrás y este hombre, consciente de que podía realizar este movimiento para sonsacar dinero a Fikret, no tardó en hacerlo. Por si fuera poco, vemos cómo Betül trata de hacer entender a su amado Abdülkadir que debe casarse con Çolak para conseguir hacerse con todo el control de Çukurova.

Por si fuera poco, Betül se reúne con Züleyha en una cafetería. La abogada termina confesando a la señora Yaman todas sus fechorías y, sobre todo, incide en que no se arrepiente. Lo que no sabe es que ha cavado su propia tumba, ya que Züleyha estaba grabando a escondidas la conversación. Unas imágenes que son vistas por toda Çukurova en una sala de un cine. Betül ha quedado en evidencia y, por fin, comienza a hacerse justicia. No te pierdas los próximos capítulos de Tierra amarga en Antena 3 y ATRESplayer Premium.