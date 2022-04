The Weeknd nos sorprende con el videoclip de ‘Out of time’. Tres meses después del estreno del álbum de estudio ‘Dawn FM’, el cantante lanza el video musical de unos de los singles que lo configuran.

En este nuevo lanzamiento cobra protagonismo Jim Carrey, actor que pone voz de retrasmisión y que es el hilo conductor de todo el disco. El intérprete aparece al final del tema y con una expresión muy inquietante comenta la canción como si de un locutor de radio se tratara.

El humorista enuncia la siguiente frase: “Estás escuchando 103.5 ‘Dawn FM’. Estuviste en la oscuridad demasiado tiempo. Es hora de caminar hacia la luz y aceptar tu destino con los brazos abiertos”, comienza hablando el cómico.

thank you HOYEON and JIM. a dream collab! OUT OF TIME out now ! : https://t.co/7eZP2jDOZd pic.twitter.com/vE7Vs3UVzS

— The Weeknd (@theweeknd) April 5, 2022