¡The Weeknd no para! Tras la llegada de su disco ‘Dawn FM’ la pasada semana, parece ser que el trabajo no cesa, y es que el pasado martes, el artista canadiense estrenó el videoclip de su tema ‘Gasoline’ que forma parte de su reciente álbum, que ha sido calificado por los expertos como innovador.

Lo cierto es que ha causado gran furor entre sus fans, que también han querido analizar el contenido de este como estiloso, con un mensaje claro y sobre todo con mucho ritmo. Esta se representa en el purgatorio, donde se mantiene a la espera de una llamada celestial, aunque el recibimiento en una fiesta alocada y llena de energía no parece ser del todo bueno.

En él, vemos que el cantante canadiense se enfrenta a una versión de sí mismo más vieja, que al encontrarse durante la escena a ambos les provoca sorpresa. A medida que se acerca a esta ve rostros de un demonio, por lo que parece decidir golpearle sin cesar.

La versión más joven del canadiense comienza a golpear en el suelo a la más joven, mientras la fiesta a su alrededor continúa, donde se puede apreciar la intensidad y pasión de los allí presentes que parecen disfrutar de la fiesta, que poco a poco se van transformando en bestias.

En la producción del videoclip han tenido un peso importante grandes artistas como Tyler The Creator, Lyl Wayne, productores como Oneohtrix Point Never, incluso actores como Jim Carrey quien da voz al locutor de la emisora de fantasía.

El último trabajo de The Weeknd está cosechando grandes números y reacciones positivas en las redes sociales. Por el momento, le ha llevado a conseguir un total de 2,1 millones de reproducciones en YouTube y 13 millones en Spotify. Causa de ello es la vuelta a su estilo rompedor, que mediante un mensaje profundo ha conseguido cautivar a todos sus fans.